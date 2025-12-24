Thế giới 24h: Thái Lan cảnh báo Campuchia trước thềm đàm phán

Binh sĩ Thái Lan và xe bọc thép ở biên giới với Campuchia (ảnh: Nation Thailand)

Thái Lan bác bỏ khả năng đổi địa điểm đàm phán

Phát biểu hôm 23/12, sau cuộc họp nội các, ông Narkphanit cảnh báo, Thái Lan sẵn sàng đáp trả nếu Campuchia không tuân thủ các cam kết hòa bình, Khmer Times (báo Campuchia) đưa tin.

Tướng Nattaphon cho biết, cuộc họp của GBC sắp tới sẽ được tổ chức ở cấp thư ký, diễn ra theo các tuyên bố hướng đến hòa bình nhưng với những điều kiện chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh rằng, nước này sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu kết quả không phù hợp với những nguyên tắc cốt lõi, trong đó cáo buộc phía Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày 23/12, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, cuộc họp của GBC sẽ được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi, đồng thời nhấn mạnh rằng kết quả sẽ phụ thuộc vào sự chân thành của Campuchia và liệu nước này có thực sự mong muốn hòa bình hay không.

Ông Surasant Kongsiri – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan – cho biết, các quan chức cấp thư ký của GBC sẽ họp từ ngày 24/12 đến ngày 26/12 để chuẩn bị dự thảo của thỏa thuận ngừng bắn. Bản dự thảo sẽ được trình lên cấp bộ trưởng vào ngày 27/12.

Ông Surasant nhấn mạnh, địa điểm tổ chức cuộc họp GBC sẽ không được chuyển đến Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia) như đề xuất của Campuchia.

Theo ông Surasant, Chanthaburi là địa điểm an toàn và các quan chức Campuchia được đảm bảo an ninh khi tới đây.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về các tuyên bố từ phía Thái Lan.

Hôm 23/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay, các vụ đụng độ tiếp diễn khi quân đội Thái Lan nã pháo, điều tiêm kích F-16 ném bom vào một số khu vực thuộc tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear (Campuchia). Campuchia kêu gọi Thái Lan chấm dứt các hành động gây hấn và "rút quân khỏi lãnh thổ Campuchia".

Vụ tham nhũng rúng động Ukraine: Thông tin về doanh nhân Tymur Mindich từ Israel

Tymur Mindich – nghi phạm chính trong vụ án tham nhũng trong ngành năng lượng Ukraine – cho biết không có ý định về nước và gọi cuộc điều tra nhằm vào ông là “dàn dựng”.

Ảnh Tymur Mindich được cho là đang ở Israel (ảnh: Pravda)

Mykhailo Tkach, phóng viên của tờ Ukrainska Pravda, mới đây cho biết đã gặp ông Mindich ở Israel và có một cuộc phỏng vấn ngắn.

“Ông Mindich chưa sẵn sàng trở về Ukraine. Ông ấy sẽ ở lại Israel, giống như một nghi phạm khác trong vụ án này. Việc có quốc tịch Israel là điều thuận lợi”, Tkach đưa tin.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của Ukrainska Pravda, Mindich gọi những cáo buộc nhằm vào ông là “dàn dựng”.

“Mindich đã bất ngờ bỏ trốn và đang bị truy nã ở Ukraine. Ông ấy coi những cáo buộc nhằm vào mình là dàn dựng”, Tkach nói.

Tymur Mindich – doanh nhân 46 tuổi, từng đồng sở hữu công ty sản xuất phim Kvartal 95 cùng Tổng thống Ukraine Zelensky – là nghi phạm chính trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn tại Ukraine.

Theo Kyiv Independent, Mindich đã rời khỏi Ukraine ngay trước khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) khám xét nhà riêng của ông tại Kiev hôm 10/11.

UAV tập kích, cháy khu công nghiệp ở Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/12 thông báo, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 29 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận.

Theo thông báo, phòng không Nga đã bắn hạ 14 UAV ở vùng Rostov, 7 chiếc ở Stavropol, 3 chiếc ở Belgorod, 3 chiếc ở Kalmykia, 1 UAV ở Kursk và 1 UAV ở Crimea.

Ở Budennovsk (vùng Stavropol), UAV của Ukraine đã tập kích một số cơ sở hạ tầng, gây ra hỏa hoạn trong khu công nghiệp.

Ông Vladimir Vladimirov, thống đốc vùng Stavropol, cho biết, không có thương vong do vụ tập kích. Các đơn vị cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ cháy.