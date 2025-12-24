Người phụ nữ "giả chết" ở Thanh Hóa đối diện với những khung hình phạt nào?

Liên quan tới vụ việc người phụ nữ ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa "giả chết" để trục lợi bảo hiểm, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng những người có liên quan.

Nguyễn Thị Thu, người "giả chết" để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi của Nguyễn Thị Thu (SN 1984; phường Quang Trung) và mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) cho thấy sự tính toán chi tiết, từ việc dàn dựng hiện trường giả, lợi dụng lòng tin của chính quyền và bà con lối xóm, đến việc sử dụng yếu tố tâm linh để che đậy hành vi phạm tội.

Hành vi "giả chết" của Nguyễn Thị Thu được công làm làm rõ để trục lợi bảo hiểm, với số tiền chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của 2 công ty bảo hiểm.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, đánh giá hành vi giả chết để trục lợi bảo hiểm của Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, cụ thể là tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" theo quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" mức hình phạt có thể là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tù từ 1 đến 7 năm, kèm một số hình phạt khác. Trong vụ việc, hành vi dàn dựng hiện trường tử vong giả, thông đồng giữa mẹ con để làm thủ tục khai tử và yêu cầu chi trả bảo hiểm chiếm đoạt số tiền 1,3 tỉ đồng có thể rơi vào Điểm b Khoản 3 điều trên, do đó 2 bị can có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, kèm theo các hình phạt bổ sung như phạt tiền và cấm hành nghề, nhằm răn đe và bảo vệ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lành mạnh" - luật sư Bình nói.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình, việc làm sai lệch nội dung của giấy khai tử sau đó sử dụng khai tử để phạm tội có thể liên quan đến Điều 340 Bộ luật hình sự 2015: "Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức". Nếu chứng minh được có sự cố ý làm sai lệch nội dung giấy tờ chính thức, với khung hình phạt từ hành chính, phạt cải tạo không giam giữ đến hình tù 2 đến 5 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng hành vi giả chết để trục lợi bảo hiểm không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự và dân sự mà còn mang tính chất đạo đức thấp kém, gây tổn hại đến xã hội, và các bị can sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật để làm gương, đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý khi tham gia các hành vi gian lận, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh bảo hiểm minh bạch và công bằng tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Nguyễn Thị Thu lên kịch bản "giả chết" tinh vi khiến người dân địa phương cũng phải ngỡ ngàng

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường và xác định năm 2020, Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Hiện, 2 mẹ con bà Nguyễn Thi Thu đã bị tạm giữ hình sự. Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.