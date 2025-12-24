Đòn đánh "bất ngờ" của Nga: 100 binh sĩ tiến vào Hrabovske

Nga – Ukraine tăng cường tấn công lẫn nhau trong bối cảnh Mỹ thúc giục đàm phán (ảnh: Kyiv Independent)

Lực lượng phòng thủ Ukraine bị bất ngờ

Viktor Tregubov – phát ngôn viên Lực lượng Liên hợp Ukraine – hôm 23/12 cho hay, khoảng 100 binh sĩ Nga đã tiến vào làng Hrabovske và đang củng cố các vị trí đóng quân.

“Các đơn vị Nga củng cố vị trí của họ ở phía nam Hrabovske. Chúng tôi đang cố gắng đánh bật họ khỏi khu vực này. Giao tranh tiếp diễn ngay trong làng”, ông Tregubov nói.

Ông Tregubov thừa nhận, cuộc tấn công của Nga diễn ra “bất ngờ”.

Theo ông Tregubov, Hrabovske nằm sát biên giới Nga và chỉ có thể được bảo vệ cẩn thận nếu lực lượng Ukraine thiết lập được một “vùng đệm” kéo dài vài km bên trong lãnh thổ Nga.

Từ Hrabovske, có thể đi bộ sang tỉnh Belgorod (Nga), theo Kyiv Independent.

Nga tung đòn tập kích mới, Ukraine tổn thất nghiêm trọng

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tập kích mới bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của Nga, giới chức Ukraine hôm 23/12 cho hay.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, tên lửa và UAV của Nga chủ yếu nhắm vào các khu vực ở phía tây, khiến 3 tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi “gần như mất điện hoàn toàn”.

Trong thông báo hôm 23/12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, ít nhất 13 tỉnh bị tập kích khi quân đội Nga phóng hơn 650 UAV và hơn 30 tên lửa. Nhiều “cơ sở hạ tầng thiết yếu” bị nhắm mục tiêu.

Không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 635 UAV và 38 tên lửa, trong đó 587 UAV, 34 tên lửa bị bắn hạ. 39 UAV và một số tên lửa lọt lưới phòng không đã đánh trúng 21 địa điểm.

“Ngay khi điều kiện an ninh cho phép, các đội cứu hộ và chuyên gia năng lượng sẽ bắt đầu khắc phục hậu quả của vụ tấn công để khôi phục nguồn điện nhanh nhất có thể”, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

DTEK (công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine) cho hay, một số nhà máy nhiệt điện bị hư hại sau vụ tập kích của Nga.

Hôm 23/12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành vụ tập kích nhằm đáp trả Ukraine.

“Để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự, rạng sáng nay, một cuộc tập kích quy mô lớn đã được thực hiện. Mục tiêu là các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine và hạ tầng năng lượng phụ trợ”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.