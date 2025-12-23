Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 5, làm 2 người tử vong tại chỗ

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh, tối 22/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã thông tin về nguyên nhân sơ bộ ban đầu.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Văn T. điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-132.XX kéo theo rơ-moóc 15R-024.XX không chú ý quan sát, đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Chiếc ô tô con bị bẹp nát, một nạn nhân trong xe đã tử vong. Ảnh: Thu Hằng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm (riêng lái xe Nguyễn Văn Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được).

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm việc với lái xe Nguyễn Văn T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tối cùng ngày, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở, ban, ngành và đoàn thể của thành phố đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình hai nạn nhân tử vong; đồng thời thăm, động viên và trao quà hỗ trợ nạn nhân bị thương.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 15h45 ngày 22/12, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô xảy ra tại Km46+500 Quốc lộ 5 (chiều Hà Nội – Hải Phòng), thuộc địa phận phường Tứ Minh.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-132.XX kéo theo rơ-moóc 15R-024.XX do anh Nguyễn Văn T. (SN 1974, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đã đâm vào phía sau xe ô tô tải biển số 14C-225.XX do anh Nguyễn Văn Q. (SN 1982, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo anh Lưu Công B. (SN 1974, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Cú va chạm khiến xe tải 14C-225.XX tiếp tục đâm vào phía sau xe ô tô tải biển số 34A-977.XX do anh Trương Mạnh Q. (SN 1990, trú phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) điều khiển.

Chuỗi va chạm tiếp diễn khi xe 34A-977.XX bị đẩy vào ô tô con biển số 15H-142.XX do anh Vương Quốc T. (SN 1993, trú phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) điều khiển.

Xe ô tô con này sau đó tiếp tục va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 15H-228.XX kéo theo rơ-moóc 15RM-025.XX do anh Phạm Ngọc T. (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển, rồi đẩy xe này va chạm tiếp với ô tô con biển số 34A-791.XX do anh Vũ Duy Quang (SN 1992, trú phường Thành Đông, TP Hải Phòng) điều khiển.

Cuối cùng, xe 34A-791.XX va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 15C-199.XX kéo theo rơ-moóc 15R-088.XX do anh Hoàng Hữu V. (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lưu Công B. và anh Vương Quốc T. tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Văn Q. bị thương và được đưa đi cấp cứu. Bảy phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.