Tranh cãi việc TikToker nói "bị lừa" khi đi thuyền ở Hội An

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nói mình "bị lừa" khi đi thuyền tại phố cổ Hội An gây xôn xao, tranh cãi trái chiều.

2 ngày qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip từ tài khoản dicungthy chia sẻ với nội dung "bị lừa khi đi thuyền ở phố cổ Hội An". Clip này cũng được nhiều tài khoản đăng tải lại trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao, tranh cãi trái chiều.

Theo nội dung đoạn clip, TikToker dicungthy cho hay cô đang cùng một người bạn tham quan Hội An vào chiều tối. Khi 2 người đi bộ trong khu phố cổ thì gặp một người đàn ông mời chào đi thuyền tham quan trên sông Hoài với giá 50.000 đồng/người.

Sau đó, người đàn ông giao lại 2 vị du khách có nhu cầu đi thuyền cho một phụ nữ. Tại bến thuyền, người phụ nữ báo giá bơi thuyền 20 phút trên sông Hoài là 100.000 đồng/2 người. Nếu chèo chui qua cầu An Hội để di chuyển lên khu vực Chùa Cầu, du khách phải trả thêm 50.000 đồng.

Khi du khách đồng ý với giá trên và lên thuyền thì người chèo thuyền cho hay vì gió to, nước lớn nên phương tiện không thể chui qua cầu An Hội để di chuyển lên Chùa Cầu. Vì thực tế thời điểm này gió to, không có phương tiện nào đi qua cầu nên TikToker dicungthy thông cảm và chấp nhận.

Sau khi đi một vòng, nữ du khách nhận thấy mực nước trên sông xuống thấp, các thuyền xung quanh có thể chui qua cầu An Hội nên nói với người chèo thuyền đưa chị lên Chùa Cầu như thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, người chèo thuyền lấy lý do đèn trên thuyền cao hơn cầu nên không chui qua được.

Từ đó, nữ TikToker dicungthy kết luận mình và bạn "bị lừa". Chị này cho biết sau đó, chị và bạn đi dọc sông Hoài và gặp nhiều cô lái thuyền, họ kỳ kèo giảm giá từ 50.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/người.

"Thấy thương mấy cô luôn, người thì không có khách đi, người có khách thì lừa gạt vậy. Thiệt tình, hỏi giá xong bị sốc luôn. Nếu bạn muốn đi thuyền trên sông Hoài thì nên ra bến thuyền kiểm tra giá rồi đi nhé" – nữ du khách này nhắn nhủ người xem.

Sau khi được đăng tải, clip trên nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng xã hội. Chỉ riêng trên trang TikTok dicungthy đã có hơn 137.000 lượt tương tác. Trên Facebook, nhiều người cũng đưa ra những bình luận trái chiều.

Một số người dùng mạng cho rằng nữ du khách nói mình "bị lừa" là hơi nặng lời. Bời vì, trước đó 2 du khách đã đồng ý không qua cầu vì gió to, sau khi đi một vòng thì đã hết thời gian chèo thuyền nên cần thông cảm cho chủ thuyền. Một số tài khoản khác cho rằng chính quyền địa phương cần nhìn nhận những bất cập đang tồn tại, sớm chấn chỉnh những hành vi như thế này để có thể làm hài lòng du khách khi họ đến Hội An. Nhiều người cũng kiến nghị nên niêm yết giá công khai, xử lý nạn chèo kéo, cò mồi khách đi thuyền…

Về việc này, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Đội ghe bơi tự quản phường Minh An vào cuộc xử lý. Vị này cho biết qua báo cáo ban đầu cho thấy người lái thuyền không "chặt chém" du khách. Tuy nhiên, lái thuyền đã sai khi không thực hiện đúng cam kết với du khách trước đó.

