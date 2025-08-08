Luật sư phân tích vụ nhóm người chặn taxi, đuổi phụ nữ bế con khỏi xe ở Thái Nguyên

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe taxi công nghệ bị nhóm người lạ chặn lại khi đang đón khách tại Bến xe khách Trung tâm Thái Nguyên. Trong clip, nhóm này yêu cầu một phụ nữ bế con nhỏ cùng một hành khách khác rời khỏi xe, dù họ đã đặt trước chuyến qua ứng dụng gọi xe.

Liên quan vụ việc, ông Lê Hồng Dương - Giám đốc Bến xe khách Trung tâm Thái Nguyên xác nhận với báo chí, hiện chỉ có một hãng taxi được phép đón khách trong bến. Theo ông Dương, từ năm 2023, đơn vị đã ký hợp đồng độc quyền với hãng taxi Bình An sau khi có mâu thuẫn giữa nhiều hãng, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm người đuổi phụ nữ bế con nhỏ ra khỏi taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên. Ảnh cắt từ clip

Về trường hợp taxi công nghệ, ông Dương cho hay hợp đồng không đề cập tình huống này do thời điểm ký kết, dịch vụ gọi xe qua ứng dụng chưa phổ biến. "Chúng tôi không cấm taxi công nghệ vào trả khách, nhưng việc đón khách trong bến là không được phép", ông nói.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích, Hiến pháp 2013 và Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm; chủ động lựa chọn địa bàn, hình thức kinh doanh và tìm kiếm khách hàng.

Việc bến xe chỉ cho phép một hãng taxi hoạt động đón khách bên trong, theo thông tin ban đầu, là không phù hợp các quy định hiện hành, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Luật Cạnh tranh 2018 (khoản 6 điều 3 và điều 45) coi hành vi cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác là một biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, Nghị định 158/2024/NĐ-CP (khoản 8 điều 6) cũng nêu rõ, taxi được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng…

Từ những căn cứ trên, luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần sớm xác minh: hợp đồng hợp tác giữa Bến xe khách Trung tâm Thái Nguyên và taxi Bình An có phù hợp pháp luật hay không; cá nhân, đơn vị nào liên quan đến hành vi vi phạm; đồng thời bảo đảm dịch vụ vận tải hành khách tại bến xe được đa dạng, tạo điều kiện để người dân có nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển.