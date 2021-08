Khoe “thẻ đỏ” của ba để đi chơi khi Hà Nội giãn cách, Tiktoker lĩnh phạt

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 15:19 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cô gái sinh năm 2002 về hành vi khoe “thẻ đỏ” của ba để đi chơi khi Hà Nội giãn cách xã hội.

Ngày 9/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.T (SN 2002, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi khoe “thẻ đỏ” của ba để đi chơi khi Hà Nội giãn cách xã hội.

Cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị P.N.T.

Trước đó, Tiktoker P.N.T có đăng tải một clip đang ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội kèm nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem", sau đó khoe ra "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba" để trả lời cho câu hỏi.

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng PA03 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ chủ tài khoản Tiktok nói trên là P.N.T, hiện tạm trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Sau khi được mời đến trụ sở công an làm việc, chị T. khai nhận đầu 7/2021 có quen biết với anh H. qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, T. thấy trên ô tô của anh H. có 1 thẻ màu đỏ nên cầm thẻ này tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân.

Khoảng 6h ngày 7/8, chị T. đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung lên tài khoản Tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem. Đến 14h cùng ngày, clip này đã bị xoá khỏi tài khoản Tiktok của chị T.

Chị T. khoe “thẻ đỏ” để đi chơi khi Hà Nội giãn cách xã hội (Ảnh cắt từ clip)

Về nguồn gốc của chiếc “thẻ đỏ”, anh H. cho biết tấm thẻ này là của anh P.V.N, từng là Trưởng phòng Marketting của một cơ quan. Anh N. đã nghỉ việc tại cơ quan này từ tháng 8/2018. Chiếc “thẻ đỏ” này có giá trị từ 1/1/2017 - 31/12/2017, đến nay đã hết hiệu lực. Tấm thẻ này được cơ quan cấp cho anh N. trong quá trình làm việc tại đây.

Đến tháng 6/2020, anh H. đến nhà anh N. chơi và đã xin chiếc thẻ cán bộ đã hết hạn sử dụng nói trên làm kỷ niệm và giữ cho đến nay.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ ba của chị T. hành nghề công nhân luyện kim tại một công ty ở huyện Sóc Sơn.

