Luật sư nói về việc cấm gửi xe điện tại khu chung cư gần 40.000 dân

Mới đây, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) phát đi thông báo không nhận trông giữ xe điện tại tầng hầm 12 tòa chung cư do nguy cơ cháy nổ.

Ban quản lý cho biết, xe máy điện và xe đạp điện có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện hoặc thao tác sạc không đúng quy định.

Nếu xảy ra sự cố trong tầng hầm, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Trong khi đó, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Do đó, Ban quản lý cho biết, từ 1/12 sẽ tạm dừng đăng ký trông giữ mới đối xe điện; Từ 1/1/2026 sẽ không nhận trông giữ xe điện tại hầm 12 tòa chung cư HH.

Thông báo này đã khiến hàng nghìn cư dân các tòa nhà bức xúc. Anh Nguyễn Trường Lê cho biết, Hà Nội vừa ban hành lộ trình cấm xe xăng, trước mắt là trong vành đai 1 và khuyến khích người dân chuyển sang xe điện hoặc xe chạy năng lượng mới. Do đó, việc Ban quản lý chung cư HH không cho để xe điện dưới hầm sẽ đi ngược lại chủ trương thành phố. Hơn nữa, nếu cấm trông giữ xe điện, cư dân không có nơi gửi, bởi quanh khu đô thị đều thiếu bãi trông giữ xe.

Tổ hợp 12 tòa chung cư HH Linh Đàm

Còn theo, anh Nguyễn Văn Hưng, một cư dân tòa nhà HH3C, Ban quản lý cấm xe điện cũng có lý do. Trước hết, 12 tòa nhà HH chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nên cơ sở vật chất không đảm bảo. Bên cạnh đó, nếu xe điện cháy nổ sẽ rất khó dập tắt đám cháy và chắc chắc khi xảy ra cháy nổ, Ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên. Do đó, họ không trông giữ xe điện nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và an toàn cho mình.

Được biết, chung cư HH Linh Đàm có 13 tòa nhà cao từ 30- 44 tầng tầng với gần 10.000 căn hộ (gần 40.000 dân). Tuy nhiên, mỗi tòa nhà lại xây vượt từ 5-10 tầng và chỉ có 1 tầng hầm nên đến nay tòa nhà chưa được nghiệm thu PCCC, căn hộ chưa được cấp sổ đỏ.

Hầm xe chung cư HH Linh Đàm

Đi ngược chủ trương của thành phố

Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng), việc tạm dừng tiếp nhận trông giữ xe diện tại chung cư HH Linh Đàm cần xem xét dựa trên hồ sơ xây dựng, thiết kế của chung cư.

Theo Luật sư Duy, Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định chỗ để xe của nhà chung cư nhằm phục vụ cho chủ sở hữu, không phân biệt loại xe dù đó là xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp hay xe cho người khuyết tật. Trong đó, khu sạc điện cho xe điện được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Quy định này thể hiện chính sách của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền của cư dân trong việc sử dụng phương tiện chạy điện; đồng thời đặt ra nghĩa vụ cho chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành trong việc xây dựng, duy trì hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu an toàn.

Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm

Như vậy, trong trường hợp hồ sơ thiết kế, xây dựng của tòa nhà đã đúng tiêu chuẩn thì người dân có quyền để xe, sạc điện trong chung cư. Mọi biện pháp làm phát sinh, hạn chế hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân chỉ có thể được áp dụng khi có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp thẩm quyền và nằm trong giới hạn mà pháp luật cho phép.

Ngoài ra, Nhà nước hiện ban hành nhiều chương trình, đề án nhằm khuyến khích phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Vì vậy, việc cấm gửi xe điện không chỉ thiếu cơ sở pháp lý mà còn đi ngược với chủ trương, chính sách chung của Nhà nước.

Trường hợp Ban Quản lý chung cư lo ngại về vấn đề nguy cơ cháy nổ cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn như: bố trí khu vực để xe và khu vực sạc đạt chuẩn, quy định thời gian sạc hợp lý, lắp đặt hệ thống cảnh báo; tăng cường kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC.

Ở chiều ngược lại, cư dân cũng có nghĩa vụ tuân thủ nội quy an toàn, bảo dưỡng phương tiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thực hiện việc sạc xe đúng quy trình, đúng khu vực được bố trí. Đây là mối quan hệ trách nhiệm song hành, đòi hỏi sự phối hợp giữa đơn vị vận hành và người dân nhằm đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng cư trú.

"Ban quản lý chung cư không thể chỉ dựa trên nỗi lo mang tính chủ quan để áp dụng một biện pháp cực đoan như cấm hoàn toàn xe điện. Thay vào đó, Ban quản lý cần chuyển từ tư duy "cấm" sang "quản lý và đảm bảo an toàn" theo quy định.