Trang trại trên núi tan hoang sau vỡ hồ nước

Núi Tân Lai cao 450 m ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) bị xé toạc sau sự cố vỡ hồ nước của Công ty Trang Trại Việt.

Hơn 5 năm qua, doanh nghiệp này xây dựng trang trại rộng 346 ha theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ tuần hoàn.

Tối 1/11, hồ trên núi bị vỡ, nước đổ ập xuống vườn rẫy và nhà dân cách gần 5 km, làm hư hại nhiều tài sản và hơn 100 ha cây trồng. Hơn 200 người phải sơ tán, ba người bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Hồ nước lớn nhất trơ đáy sau khi bị vỡ.

Theo ông Trần Quang Tính (chủ trang trại), hồ này diện tích hơn 14 ha, tích trữ khoảng 400.000 m3 nước, lớn nhất trong 5 hồ ở trang trại phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi cá. Nước hồ lấy từ các khe núi và tích trữ nước mưa.

Lượng nước tích trữ lớn khi mưa to đổ xuống làm vỡ hồ, gây biến dạng núi ở khu vực. Nước và bùn, đất đá trào xuống khu vực trung tâm xã Tuy Phong tập trung nhiều hộ dân sinh sống.

Một số công trình ở trang trại hư hại do nước cuốn trôi phần móng, đất đá xung quanh xói lở nghiêm trọng. Các công nhân được di dời và bố trí tạm trú tại khu nhà ăn còn an toàn bên trong trang trại.

Bom nước cuốn trôi đất ở khu vực chân núi, lộ ra hàng nghìn m3 đá granite, phá nát tuyến đường dẫn lên núi.

Bờ đập hồ cao hơn 10 m bị nước cuốn vỡ, gây thiệt hại lớn cho khu dân cư và vùng canh tác dưới chân núi.

Theo chủ trang trại, trưa 1/11 mưa lớn khiến nước dâng cao, ông cùng công nhân đắp đất gia cố bờ bao nhưng không thành. Áp lực nước quá lớn làm đập vỡ.

Chính quyền xác định ngoài hồ lớn bị vỡ đoạn bờ dài 48 m, còn một hồ 4,1 ha khác vỡ gần 37 m bờ.

Một xe cơ giới đang thi công hợp phần của trang trại ngập trong bùn đất, hư hỏng.

Nhiều bãi đá và cây cối chết khô lộ ra khi hồ trơ đáy.

Sau khi hồ vỡ, nhiều vườn táo, chanh dây, cây ăn quả trồng trong nhà lồng bị lũ càn quét, tàn phá. Chủ trang trại ước tính thiệt hại ban đầu hơn 10 tỷ đồng.

Bờ đập hồ đã được đắp lại bằng đất và đá sau sự cố. Chiều 4/11, gần chục cán bộ của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đo đạc hiện trường.

Chủ trang trại cho rằng các hồ có dung tích dưới 500.000 m3 không cần xin phép, song đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết dù không cấp phép, chủ đầu tư phải thẩm định, lập hồ sơ dự án để quản lý.

Hồi tháng 10, một hồ nuôi cá tại dự án bị vỡ, làm 17 hộ bị ảnh hưởng, 4,4 ha hoa màu hư hại, thiệt hại ước 500-600 triệu đồng.

Vị trí hồ chứa trên núi. Đồ họa: Hoàng Khánh

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng sở ngành liên quan sớm làm rõ nguyên nhân, có biện pháp xử lý.