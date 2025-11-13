Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm bé gái 13 tuổi tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS, liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Vụ vỡ hồ chứa nước đêm 1-11 ở Tuy Phong gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Như PLO đã đưa tin, đêm 1-11, sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong làm một lượng nước khổng lồ ập xuống cuốn trôi làm tử vong bé gái 13 tuổi, làm bị thương ông Bùi Văn Khánh (hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM).

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân gây thiệt hại rất lớn.

Vụ vỡ hồ chứa còn làm thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha tại xã Liên Hương…

Dòng chảy khổng lồ xé toạc hẻm núi.

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp …

Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4,5m và ước tính dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1-11 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...