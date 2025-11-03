2 hồ chứa nước hơn 22 ha bị xé toạc 85m gây ra thảm kịch ở Lâm Đồng

Ngày 3-11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo ban đầu về vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản và làm một cháu gái 13 tuổi tử vong vào đêm 1-11.

Các hồ chứa nước khổng lồ trên núi của Công ty Trang trại Việt.

Theo báo cáo, qua kiểm đếm tại thực địa, tính đến 15 giờ ngày 2-11 đã ghi nhận có 109 hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha.

Tổ kiểm tra đang kiểm tra cụ thể số liệu chi tiết và tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo cập nhập trong ngày tiếp theo.

Đối với việc kiểm tra, đánh giá nguyên nhân tại khu vực dự án của Trang Trại Việt trên núi Tân Lai, UBND xã đã phối hợp thành lập tổ công tác, ghi nhận tại thực địa dự án có 2 hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố.

Dòng nước khổng lồ từ trên núi đổ xuống cuốn phăng nhiều tài sản của người dân trong chớp mắt.

Cụ thể một hồ chứa nước lớn với diện tích khoảng 18,4 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48 m; hồ chứa nước còn lại nằm liền kề, diện tích khoảng 4,1 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.

Theo UBND xã, nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực đầu nguồn, vỡ bờ hồ chứa nước của dự án Trang Trại Việt, kết hợp địa hình dốc và hệ thống tiêu thoát nước nhỏ, dẫn đến nước dồn rất nhanh về hạ lưu gây thiệt hại hoa màu, tài sản và tính mạng của người dân.

Theo báo cáo, UBND xã tiếp tục huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả; tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm đếm, thống kê, tính toán đầy đủ thiệt hại về đất đai, hoa màu, vật nuôi, cây trồng của bà con nhân dân.

Thiệt hại của người dân vô cùng lớn.

Phối hợp với lực lượng chức năng để đánh giá đầy đủ nguyên nhân gây vỡ hồ chứa nước; phối hợp kiểm tra tính pháp lý đối với các hồ chứa nước tại dự án Trang Trại Việt để xử lý.

Xã có văn bản yêu cầu dự án Trang Trại Việt tạm dừng việc tích nước trong các ao hồ trên trang trại, tránh sự cố xảy ra. Tiếp tục làm tốt công tác vận động người dân đến nơi an toàn, chăm sóc thức ăn, thuốc men, nơi ở cho người dân. Chỉ đạo lực lượng chức năng lắp đặt các biển báo tại các khu vực có nguy cơ để cảnh báo.

Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng với UBND xã kiểm tra mức độ an toàn ao hồ và xác định nguyên nhân sự việc để giải quyết theo quy định của pháp luật…