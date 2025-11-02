Hồ bị vỡ ở Lâm Đồng chứa 900.000m3 nước, không có giấy phép

Chiều 2/11, tại buổi làm việc tại xã Tuy Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.

"Đây là nhân tai, không phải thiên tai", ông Mười nói và đề nghị Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, có hướng xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười họp tại xã Tuy Phong sau khi thăm hỏi gia đình nạn nhân và khu vực thiệt hại, trưa nay. Ảnh: Việt Quốc

Theo ông Mười, cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới tiếp tục có mưa nên các hồ còn lại trên khu vực này vẫn tích nước, nguy cơ còn rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất phải giảm bớt lượng nước trữ tại các hồ khác để ngăn sự cố lặp lại.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20 ha, sâu 5-6 m, dung tích khoảng 900.000 m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

Theo ông Lộc, dự án của Công ty Trang Trại Việt được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018 với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước này trong hồ sơ.

Đến 13h cùng ngày, tổ công tác phụ trách việc kiểm tra hiện trạng hồ chứa của Công ty Trang Trại Việt vẫn chưa tiếp cận được hồ bị vỡ do đường núi sạt lở nặng.

Dấu vết nước lũ tràn xuống từ hồ chứa nước nằm trên núi xã Tuy Phong, sáng 2/11. Ảnh: Bùi Toàn

Tối 1/11, người dân xã Tuy Phong nghe tiếng nổ trên núi, sau đó nước từ hồ chứa đổ ập xuống. Hơn 200 người phải tháo chạy khỏi vùng trũng. Ba người trong một gia đình bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong, thi thể được tìm thấy cách nhà 500 m sáng nay. Ngoài ra, nhiều tài sản và hàng trăm ha cây trồng bị hư hại.

Hôm nay, chính quyền cùng công an, quân đội đã có mặt dọn dẹp, hỗ trợ người dân ổn định lại sinh hoạt.

Lực lượng chức năng khiêng xe máy bị cuốn trôi của người dân lên đường. Ảnh: Việt Quốc