Nhiều sai phạm bị phát hiện sau 2 lần vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về một số nội dung liên quan đến hồ chứa nước trên núi Tân Lai của dự án của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú (Trang trại Việt) tại xã Tuy Phong.

Hồ chứa nước trên núi Tân Lai bị vỡ khiến một lượng nước khổng lồ từ đổ xuống dưới, cuốn phăng tất cả.

Văn bản khẳng định việc xây dựng 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai của dự án đã thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép xây dựng...

Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra ngày 2-11-2025, Công ty đã không thể cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hoặc pháp lý nào liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.

Sự thiếu minh bạch của chủ đầu tư càng trở nên rõ ràng hơn khi đối chiếu với sự cố vỡ hồ chứa lần thứ nhất vào ngày 2-10.

Các hồ chứa nước bị ngăn dòng, đắp đập trên núi đều trái qui định.

Cụ thể trong tờ trình gửi UBND tỉnh ngày 7-10, ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang trại Việt khẳng định: "Đây là tình huống bất khả kháng nằm ngoài dự tính, các khu vực giữ nước không bị vỡ bờ, tràn bờ giống như một số thông tin được đăng lên mạng xã hội."

Tuy nhiên, văn bản của Đảng ủy UBND tỉnh đã phủ nhận hoàn toàn lời giải trình này. Cụ thể, ngày 10-10 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra khu vực hồ chứa nước trên núi Tân Lai để xác minh thông tin phản ánh về việc nước chảy tràn từ khu vực dự án Trang trại Việt.

Hệ thống kênh mương hư hỏng nặng sau thảm kịch.

“Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định nguyên nhân là do vỡ bờ ao số 4, có diện tích khoảng 1.400 m². Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 5338/SNNMT-MT (ngày 10-10) , yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục, gia cố bờ ao của các hồ chứa nước còn lại, nhằm đảm bảo an toàn công trình và phòng ngừa tái diễn sự cố trong mùa mưa, bão”, văn bản nêu rõ.

Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát toàn diện tính pháp lý và kỹ thuật việc xây dựng, vận hành các hồ chứa. Đồng thời yêu cầu công ty hạ mực nước ngay lập tức các hồ còn lại để đảm bảo an toàn, không để tái diễn sự cố.

Hạ tầng giao thông ảnh hưởng lớn sau sự cố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng cầu, công trình bị hư hỏng tại khu vực hạ du, đánh giá mức độ an toàn và đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp.

Sở Y tế Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh sau sự cố.

Giao Công an tỉnh chủ trì điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố vỡ hồ chứa, đồng thời đánh giá tính pháp lý của việc đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống ao, hồ chứa nước thuộc Dự án Trang trại Việt.

Trên cơ sở kết quả điều tra, tham mưu phương án xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.