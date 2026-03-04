Pháp, Đức lập “nhóm chỉ đạo hạt nhân”

Trong tuyên bố chung của Pháp và Đức về hạt nhân, hai bên khẳng định việc thiết lập cơ chế này nhằm tăng cường phối hợp chiến lược, đồng thời “bổ sung chứ không thay thế” năng lực răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Các bước đi cụ thể đầu tiên sẽ được triển khai ngay trong năm nay, bao gồm việc Đức tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp, tổ chức các chuyến thăm chung tới các địa điểm chiến lược và thúc đẩy phát triển năng lực quốc phòng thông thường cùng các đối tác châu Âu.

(Ảnh minh họa của NTI về tên lửa mang đầu đạn hạt nhân)

Trước đó, phát biểu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Île Longue ở bờ biển Đại Tây Dương, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố Pháp sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và bước vào giai đoạn “răn đe mở rộng”. Ông cho rằng môi trường an ninh quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn và khó lường, trong khi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng đã hết hiệu lực.

"Sự phát triển của hệ thống phòng thủ của các đối thủ, sự nổi lên của các cường quốc khu vực, khả năng phối hợp giữa các đối thủ và những rủi ro liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân - tất cả những điều này, sau khi xem xét kỹ lưỡng, đã dẫn tôi đến kết luận này: việc tăng cường kho vũ khí của chúng ta là điều không thể thiếu”.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết Pháp sẽ không tiếp tục công bố số liệu chi tiết về kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp.

Theo ông Macron, học thuyết “răn đe tiên tiến” mới sẽ cho phép mở rộng hợp tác với các đồng minh châu Âu. Ngoài Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch đã tham gia đối thoại về khả năng tham gia tập trận hạt nhân hoặc các hình thức phối hợp chiến lược khác. Trong những trường hợp nhất định, Pháp cũng có thể xem xét triển khai các thành tố lực lượng chiến lược cùng đồng minh.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng thông báo Copenhagen đã ký thỏa thuận hợp tác răn đe chiến lược với Paris.

Giới quan sát nhận định việc Pháp tăng cường năng lực răn đe và thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Đức diễn ra trong bối cảnh cấu trúc an ninh châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức, khi các cơ chế kiểm soát vũ khí suy yếu và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.