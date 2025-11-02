Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng

Bùn đất tràn từ trên núi ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) xuống dưới khu dân cư chừng 5 km.

Đêm 1/11, hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) vỡ. Nước đổ xuống khu dân cư, cuốn 3 người cùng gia đình, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Nước và bùn đỏ theo vách núi đổ ào ạt xuống khu vực chân núi.

Khoảng 20h hôm qua, người dân khu vực rẫy phía chân núi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

Nước lũ cuốn phăng con đập chắn ngang, tạo thành dòng chảy xiết xuống khu dân cư.

Hiện trường khu vực lũ quét do vỡ hồ, sáng 2/11. Nhiều lớp nùn đất tràn xuống khu dân cư, vùi lấp nhiều nhà cửa.

Nhiều người dân cho biết vỡ hỗ tháng trước đã diễn ra một lần, nhưng thiệt hại nhỏ. Nhưng lần này thì kinh hoàng và lần đầu tiên chứng kiến.

Anh Phan Thành An, 39 tuổi, thôn 2, xã Tuy Phong, kể khoảng 8h tối qua, anh rể gọi điện bảo chạy mau vì nước đang đổ mạnh. Hai vợ chồng vội vàng chạy ra dắt bò vào nơi an toàn. Chỉ 5 phút sau, nước ập vào, cuốn trôi hai chuồng bò, một chuồng heo, một chuồng bồ câu, gần 500 cục rơm (20.000 đồng mỗi cục) cùng mảnh vườn ba sào (mỗi sào 1.000 m2). "Giờ tôi mất trắng", anh An nói

Nước lũ, bùn đất ngổn ngang trước một căn nhà.

Bùn đất tràn vào nhà dân nằm ở dưới khu vực chân núi.

Sáng nay, người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, sơ tán tài sản.

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Chính quyền xã đang ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài lực lượng tại chỗ, đêm 1/11, đội tình nguyện gồm xe cứu thương 0 đồng và xe chở canô cũng đã xuất phát từ Phan Thiết ra Tuy Phong hỗ trợ chính quyền xã ứng cứu.

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng. Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Khu Trang Trại Việt nằm trên cao, phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.

Những ngày qua, cũng như nhiều địa phương ở Lâm Đồng, xã Tuy Phong và vùng đầu nguồn có mưa lớn. Nước dồn về hệ thống sông suối, hồ chứa địa phương với lưu lượng lớn. Hai hồ Phan Dũng và Sông Lòng Sông đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Nhiều khu vực sạt lở, nước ngập cao tốc, cát vùi lấp quốc lộ 1 khiến giao thông ách tắc.

Vị trí hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong. Đồ họa: Hoàng Khánh