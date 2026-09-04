Bộ Tư lệnh Trung tâm Iran tung tuyên bố "sấm sét": Sẽ dạy cho Mỹ một bài học

Bộ Tư lệnh Trung tâm Iran vừa tung tuyên bố "sấm sét" cảnh báo tới Mỹ và đồng minh. Ảnh Nournews

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, lực lượng nước này đã phát động các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào miền nam Iran gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa sẽ tung ra các đòn giáng mạnh hơn nữa nếu Washington tiếp tục hành động.

Đại tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết quân đội Mỹ, sau những thất bại lặp đi lặp lại trong cuộc chiến áp đặt chống lại Iran, đã tấn công các khu vực quân sự và dân sự ở miền nam nước này, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.

Lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV chớp nhoáng, mạnh mẽ nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, gây tổn thất nặng nề về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đồng thời tiêu diệt hoặc làm bị thương một số lượng đáng kể các chỉ huy và binh sĩ Mỹ, vị phát ngôn viên này tuyên bố.

Ông Zolfaghari nhấn mạnh các chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục diễn ra như một "bài học" giáng vào người Mỹ cho đến khi họ phải hối hận về các hành động của mình. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục gây ra những hành động "quấy phá" trong khu vực, họ sẽ phải đối mặt với các đòn đáp trả dữ dội, quy mô lớn và tàn khốc hơn nhiều.

Đại tá Zolfaghari đưa ra lời đanh thép cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào chọn đứng về phía hoặc hợp tác với quân đội Mỹ "đều phải chấp nhận những hậu quả đầy nguy hiểm".