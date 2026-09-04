Làn sóng tướng lĩnh Mỹ rời đi dưới thời ông Hegseth

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 2/9 thông báo từ chức, đánh dấu biến động mới nhất trong loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại Lầu Năm Góc dưới thời Pete Hegseth, một cựu MC được Tổng thống Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Nhưng Driscoll không ra đi trong im lặng. Trước khi từ chức, ông đã gặp riêng Tổng thống Trump, trao đổi về những xáo trộn trong Lục quân Mỹ gần đây, về những tướng lĩnh và quan chức cấp cao bị sa thải, bị ép rời vị trí hay bị bỏ qua trong các đợt thăng chức, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết.

Driscoll cho hay ít nhất 20 tướng lĩnh, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã rời chức trong khoảng 18 tháng ông Hegseth đương nhiệm và Lục quân Mỹ không thể cải tổ theo cách cần thiết do sự ra đi của quá nhiều lãnh đạo.

"Tổng thống Trump đã bất ngờ khi Driscoll nói về số lượng tướng lĩnh và các quan chức cấp cao khác rời đi dưới thời ông Hegseth", Atlantic dẫn nguồn thạo tin nói. Lục quân Mỹ đang có số tướng lĩnh ít nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc ngày 2/9. Ảnh: AP

Một trong những trường hợp đầu tiên và đáng chú ý nhất là tướng Charles Brown, người bị Tổng thống Trump cách chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 2/2025, sau khi Bộ trưởng Hegseth nói ông Brown "không phải người phù hợp trong thời điểm này".

Tướng Brown khi đó mới phục vụ khoảng 16 tháng trong nhiệm kỳ vốn kéo dài 4 năm. Ông là cựu phi công tiêm kích và là người da màu thứ hai trong lịch sử Mỹ giữ cương vị chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Tổng thống Trump sau đó chọn tướng Dan Caine thay thế Brown.

Cùng tháng này, Lầu Năm Góc cách chức tư lệnh Hải quân của đô đốc Lisa Franchetti mà không công bố lý do cụ thể. Bà là phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này và cũng là nữ quân nhân đầu tiên tham gia Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Cùng trong đợt sa thải đó còn có tướng James Slife, phó tham mưu trưởng Không quân, cùng các luật sư quân sự hàng đầu tại các binh chủng.

Tháng 4/2025, tướng Timothy Haugh, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) kiêm chỉ huy Bộ tư lệnh Không gian mạng Mỹ (CYBERCOM), cùng cấp phó Wendy Noble rời chức. Ông Haugh giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tình báo và an ninh mạng của Mỹ.

Theo Washington Post, động thái diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Laura Loomer, nhà hoạt động bảo thủ có ảnh hưởng lớn trong phong trào MAGA. Loomer từng vận động cách chức một số quan chức mà bà cho là không trung thành với ông chủ Nhà Trắng.

Cùng tháng, Lầu Năm Góc xác nhận phó đô đốc Shoshana Chatfield, đại diện Mỹ tại Ủy ban Quân sự NATO, bị cho thôi chức "do mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của bà".

Tháng 8/2025, biến động lan sang Không quân khi tướng David Allvin tuyên bố rời chức sau khoảng hai năm đảm nhiệm vị trí tư lệnh lực lượng này. Truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đã gây sức ép để ông Allvin nghỉ hưu sớm.

Cùng tháng, tướng Jeffrey Kruse bị loại khỏi vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA). Quyết định thu hút chú ý bởi DIA từng đánh giá rằng đợt không kích mà Mỹ thực hiện nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran tháng 6/2025 chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran bị trì hoãn vài tháng. Trong khi đó, Tổng thống Trump và ông Hegseth tuyên bố đã "xóa sổ" năng lực hạt nhân Iran.

Tháng 4, tham mưu trưởng Lục quân Randy George từ chức và nghỉ hưu theo yêu cầu từ Bộ trưởng Hegseth. Quyết định được đưa ra khi quân đội Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Trung Đông, thời điểm việc thay đổi người đứng đầu một quân chủng lớn được Reuters đánh giá là rất hiếm thấy.

Ông Hegseth sau đó đưa tướng Christopher LaNeve lên làm quyền Tham mưu trưởng Lục quân. Cùng ngày ông George từ chức còn có hai sự ra đi nữa là tướng David Hodne, đứng đầu Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Chuyển đổi Lục quân, cùng tướng William Green, đứng đầu Quân đoàn Tuyên úy Lục quân.

Chưa đầy ba tuần sau, Bộ trưởng Hải quân John Phelan rời chính quyền Tổng thống Trump. Các nguồn tin nói ông Phelan nhiều lần bất đồng với ông Hegseth và cấp phó Steve Feinberg, trong đó có những tranh cãi về kế hoạch đẩy nhanh đóng tàu cho Hải quân. Ông Hùng Cao đang là quyền Bộ trưởng Hải quân và được Tổng thống Trump đề cử thay thế ông Phelan.

Tướng Christopher Donahue, tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cũng rời vị trí, được cho là do ông Hegseth yêu cầu nghỉ hưu sớm. Donahue còn là sĩ quan Mỹ cấp cao đầu tiên đến Ukraine sau khi xảy ra xung đột với Nga. Ông được nhiều chính trị gia của đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa tôn trọng.

Cuối tháng 8, Bộ trưởng Lục quân Driscoll rời chức, tiếp tục khoét sâu thêm khoảng trống lãnh đạo tại quân chủng lớn nhất của Mỹ. Cùng với việc ông George bị sa thải, Lục quân Mỹ đã mất hai lãnh đạo trong vòng chưa đầy 5 tháng.

Một số tướng lĩnh, quan chức cấp cao quân đội Mỹ đã từ chức hoặc bị sa thải dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: CBS News

Việc ông Driscoll rời chức dấy lên hàng loạt câu hỏi tại quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đều bày tỏ tiếc nuối trước quyết định này, một số còn chỉ trích cách ông Hegseth lãnh đạo Lầu Năm Góc, kêu gọi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng.

"Nếu muốn duy trì những ưu tiên và hướng tới tương lai, ông ấy phải tìm cách giữ lại những tài năng như Dan và nhiều quan chức khác", thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis viết trên X. "Thay vào đó, ông ấy đang tạo ra một khoảng trống lãnh đạo ở cấp cao nhất của quân đội".

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, chỉ trích ông Hegseth đang "tạo ra một văn hóa trong đó bất đồng bị trừng phạt, còn năng lực bị đặt sau lòng trung thành cá nhân".

Trong khi đó, một số nghị sĩ cho rằng những biến động nhân sự tại Bộ Quốc phòng không phải dấu hiệu đáng lo ngại. Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bênh vực Hegseth, cho rằng ông có quyền lựa chọn những người phù hợp nhất cho đội ngũ lãnh đạo.

"Điều quan trọng là họ phải được chuẩn bị tốt, có động lực và quyết tâm để huấn luyện lực lượng, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", ông Mast nói.