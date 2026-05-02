Công an xã tìm lại thân nhân liệt sĩ sau 45 năm thất lạc

Ngày 1/5, Công an xã Quỳnh Phú cho biết, vừa hỗ trợ anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN 1981, trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) tìm lại thân nhân và danh tính liệt sĩ sau 45 năm thất lạc thông tin.

Trước đó, anh Thắng tìm đến Công an xã Quỳnh Phú với mong muốn xác minh lại gốc gác gia đình. Những dữ liệu anh cung cấp rất ít ỏi, chỉ nhớ tên bố đẻ là ông Nguyễn Hải Châu và biết gia đình có một người bác là liệt sĩ nhưng không rõ tên tuổi, quê quán.

Công an xã Quỳnh Phú tiến hành rà soát, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Suốt nhiều năm, gia đình anh Thắng tự tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mang theo hy vọng cuối cùng, anh tìm đến Công an xã Quỳnh Phú nhờ hỗ trợ.

Xác định đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lực lượng Công an xã nhanh chóng triển khai xác minh, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời rà soát danh sách liệt sĩ và thông tin liên quan đến thân nhân.

Từ dữ liệu ban đầu về ông Nguyễn Hải Châu, sau quá trình đối chiếu, xác minh nhiều nguồn thông tin, lực lượng Công an từng bước làm rõ mối quan hệ gia đình và xác định người anh trai của ông Châu là liệt sĩ Nguyễn Viết Điều.

Việc xác định chính xác danh tính liệt sĩ và thân nhân đã giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng tìm lại được thông tin người thân sau 45 năm thất lạc.

Công an xã Quỳnh Phú thu thập, xác minh thân nhân Liệt sĩ.

Nhận được kết quả xác minh, anh Thắng xúc động chia sẻ: “Gia đình gần như đã hết hy vọng vì thông tin quá ít. Không ngờ đúng dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, chúng tôi lại tìm được người thân”.

Câu chuyện không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của Đề án 06 trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.