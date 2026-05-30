Lặng người trước hài cốt liệt sĩ cùng di vật ít ỏi vừa tìm thấy ở đồi Chôm Chôm

Ngày 30-5, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Chôm Chôm thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Di vật được chôn cùng hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại đồi Chôm Chôm, Quảng Trị. Ảnh: Sư đoàn 968

Hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói trang nghiêm tại hội trường thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,5m. Qua kiểm tra thực tế, phần xương cốt của liệt sĩ đã bị phân hủy theo thời gian, chỉ còn lại 15 chiếc răng. Các di vật được tìm thấy kèm theo, gồm: 1 tấm tăng dùng để an táng, 1 thắt lưng, 1 chiếc lược và 13 cúc áo bộ đội...

Theo thông tin khảo sát ban đầu, khu vực đồi Chôm Chôm từng là trạm phẫu và nghĩa trang cũ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Các cơ quan chuyên môn nhận định, liệt sĩ vừa được tìm thấy có thể thuộc biên chế của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 và hy sinh khoảng năm 1968.

Sau khi tìm thấy, hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập Sư đoàn 968 đưa về quản lý, hương khói và chăm sóc trang nghiêm tại hội trường thôn Tân Quang (xã Hiếu Giang).

Để không bỏ sót các liệt sĩ, Sư đoàn 968 đã chỉ đạo lực lượng quy tập tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác định danh tính liệt sĩ vừa tìm thấy theo đúng quy định.