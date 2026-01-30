“Tổng tài” hiệu lệnh cho “đàn em” đánh người tại quán cà phê lĩnh án tù

Ngày 30-1, Toà án nhân dân Khu vực 3 Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên là đối tượng có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City, xảy ra cách đây 4 tháng. Vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận và bị cáo Thiên được “cư dân mạng” đặt cho biệt hiệu là “Tổng tài”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án.

Trước đó, ngày 27-1, Toà án nhân dân Khu vực 3 Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó quyết định hoãn phiên tòa do nhân chứng vắng mặt. Tại phiên tòa lần này, nhân chứng đã có mặt.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17-9-2025, bị cáo Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ và vài người bạn ngồi uống cà phên tại quán “Góc quản”, địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Quá trình ngồi uống nước, bị cáo Thiên lấy 1 tẩu thuốc lá đưa cho người bạn đi cùng. Khi người này đang hút thuốc thì anh Ngô Minh Đ, chủ quán nhắc quy định trong quán không được hút thuốc. Người bạn của Thiên đặt tẩu xuống không hút nữa.

Một lúc sau, bị cáo Thiên cầm tẩu thuốc bật lửa châm thuốc hút, anh Đ tiếp tục nhắc nếu bàn mình hút thuốc thì ra bàn bên ngoài ngồi. Bị cáo Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (bên trái) và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại toà.

Một lúc sau, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ bực tức nhắc lần thứ 3: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên quay sang nói với bị cáo Vũ: “Mày ra mày tát cho thằng nhân viên phát”.

Sau đó, Vũ đi vào trong quầy thu ngân, dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ bị ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Nghe thấy tiếng chửi bới, xô xát nhưng Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, mặt không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên nói 3 tiếng: “thôi, thôi, thôi”. Nghe tiếng hô của Thiên, bị cáo Vũ quay lại ghế tiếp tục uống nước. Nhóm của Thiên ngồi uống nước thêm 15 phút nữa thì ra về.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Quá trình điều tra, anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn “Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi bị truy tố.

Sau gần 1 ngày xét xử, Toà án nhân dân Khu vực 3 Hà Nội xác định, tại phiên toà hôm nay, bị cáo Vũ khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng nêu. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên còn quanh co, không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại giai đoạn điều tra, lời khai tại phiên tòa của bị cáo Vũ và lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đủ cơ sở kết luận bị cáo Thiên có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ đánh anh Ngô Minh Đ. Hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử xét thấy, do sự việc gây dư luận rất xấu trong xã hội nên việc truy tố, xét xử các bị cáo là cần thiết để giáo dục các bị cáo nói riêng và phòng ngừa chung… Từ đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân Khu vực 3 Hà Nội quyết định tuyên phạt “Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù, theo tội danh bị truy tố.