'Tổng tài' phủ nhận chỉ tay ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê

Ngày 30/1, Thiên, 27 tuổi, bị TAND khu vực 3, Hà Nội xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Long Vũ, 24 tuổi, cùng tội danh.

Phiên tòa từng bị hoãn 3 ngày trước, do vắng nhân chứng.

Bị cáo Thiên (trái) và Vũ tại tòa ngày 30/1. Ảnh:Danh Lam

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê trong một khu đô thị tại Hà Nội, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Minh, 29 tuổi, cũng là con chủ quán, nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau lần thứ 3 anh này nói, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt Minh làm ngã ra sàn.

Thiên một lần nữa giơ tay lên trời ra hiệu, rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an. Video về hành vi của Thiên và Vũ lan truyền mạnh, nhận hàng nghìn bình luận bày tỏ bức xúc.

'Tổng tài ra lệnh nên đánh'

Tại phần xét hỏi, để đảm bảo khách quan, tòa cách ly 2 bị cáo.

Về quan hệ với "tổng tài", Vũ khai đang học lớp kinh doanh do Thiên dạy, nên họ có quan hệ "thầy trò". Khi hai người vào quán nước, vì Thiên hút thuốc nên anh Minh nhắc nhở vài lần. Thiên tỏ ra bức xúc.

Tòa hỏi: "Bị cáo thấy anh Minh nhắc thế đúng không?".

Vũ trả lời "đúng" và thuật lại câu ra lệnh của Thiên khi đó: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Nghe thầy nói thế nên bị cáo tát, đấm anh Minh nhiều lần. Sau đó, khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ hiểu là ra lệnh dừng lại nên quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

"Nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Minh không?", HĐXX truy vấn. Vũ khẳng định "không".

Hình ảnh Thiên giơ tay ra hiệu bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

"Tổng tài" chối tội

Thiên sau đó được dẫn giải lại phòng xử, thuật lại sự việc, cho rằng anh Minh có nhắc nhở 2 lần, lần đầu khi thấy hút thuốc. "Lần thứ 2 bị cáo nghe thấy chủ quán chửi đổng ra nhưng không biết chửi ai", Thiên khai và cho rằng "lúc đó không biết anh Minh nhắc nhở về việc gì".

"Bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai", Thiên trình bày, thêm rằng khi bị nhắc nhở đã "không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới" anh Minh như cáo trạng nêu.

Tòa nhắc lại lời khai của bị cáo Vũ trước đó "khi bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3, Thiên bảo Vũ 'mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'". Vũ cũng được gọi đối chất, song Thiên vẫn kiên quyết phủ nhận: "Khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói 'đánh nhau rồi' nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra".

Tòa truy vấn: "Bị cáo không biết ai đánh nhau mà lại bảo dừng?". Thiên giải thích, do quay mặt ra hướng quầy bar nên biết việc đánh nhau, đã nhắc nhở.

HĐXX cho hay toàn bộ sự việc đã được camera của quán ghi lại, nên bị cáo cần cân nhắc lời khai. Thiên nói "nhiều tình tiết trong clip không chính xác".

Chủ tọa sau đó cho bị cáo xem lại các hình ảnh, video đã được trích xuất ở quán với mốc thời gian cụ thể. Giọng nói trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và được cơ quan điều tra giám định kết luận là giọng của bị cáo.

Phiên tòa tiếp tục đến 10h55 thì giải lao. Lúc này, bị cáo Thiên nôn ói, có biểu hiện mệt, đang được nhân viên y tế chăm sóc.