3 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi, người dân làm gì để an toàn?

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), từ 12 giờ 12 phút đến 13 giờ 50 phút ngày 17/3, trên địa bàn Măng Bút và Kon Plông ghi nhận 3 trận động đất. Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, hệ thống quan trắc đã ghi nhận hai rung chấn tại khu vực này với các thông số cụ thể như sau:

Trận thứ nhất (12h12'46 giây): Động đất có độ lớn 3.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tâm chấn được xác định tại tọa độ 14.936° vĩ Bắc – 108.262° kinh Đông, thuộc khu vực xã Măng Bút.

Vị trí xảy ra trận động đất mạnh 3.8 độ ở Quảng Ngãi.

Trận thứ hai (12h51'05 giây): Động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Tâm chấn nằm tại tọa độ 14.824° vĩ Bắc – 108.296° kinh Đông, thuộc khu vực xã Kon Plông.

Đến 13h50' 15 giây, cùng ngày, thêm một trận động đất có độ lớn 3.0 tiếp tục xảy ra tại xã Măng Bút, với tọa độ 14.951° vĩ Bắc-108.269° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, đang tiếp tục theo dõi các trận động đất xảy ra trong ngày tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến nay, khu vực Quảng Ngãi (thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cũ, tập trung tại huyện Kon Plông trước đây) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất. Nhiều trận trong số đó đã gây ra rung chấn trên diện rộng. Điển hình là trận động đất mạnh nhất với độ lớn 5.0 xảy ra vào trưa ngày 28/7/2024, và trước đó là trận động đất mạnh 4.7 độ vào ngày 23/8/2022.

Theo nhận định của các chuyên gia, hiện tượng xuất hiện thường xuyên và liên tục tại khu vực này trong những năm qua là dạng động đất kích thích. Dự báo trong thời gian tới, khu vực này vẫn có thể tiếp tục xảy ra động đất, tuy nhiên cường độ nhiều khả năng sẽ không vượt quá 5.0 độ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo, động đất là hiện tượng rung chuyển của mặt đất do sự giải phóng đột ngột năng lượng tích tụ trong vỏ Trái Đất, lan truyền dưới dạng sóng địa chấn. Hiện tượng này có thể gây rung lắc bề mặt đất, làm hư hại nhà cửa, công trình, tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng con người.

Động đất thường xảy ra đột ngột và việc dự báo chính xác thời điểm xảy ra còn nhiều hạn chế. Động đất tại Việt Nam không xảy ra thường xuyên và phần lớn có cường độ nhỏ; tuy nhiên, một số khu vực vẫn có thể ghi nhận các rung chấn.

Infographic dưới đây cung cấp một số kỹ năng cơ bản giúp người dân chủ động phòng tránh và ứng phó khi xảy ra động đất.

