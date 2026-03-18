8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

Một nguồn tin an ninh Iran cho biết, 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông đang đàm phán với Iran về đề xuất thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz cho các chuyến tàu vận chuyển dầu mỏ được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo nguồn tin này, các quốc gia trên đã chủ động liên hệ với Tehran để thảo luận khả năng đạt được thỏa thuận, sau khi xuất hiện thông tin Iran đang cân nhắc kế hoạch cho phép tàu thuyền của các nước sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ được đi qua eo biển Hormuz mà không bị cản trở.

Nguồn tin không nêu cụ thể tên của 8 quốc gia, nhưng cho biết Iran đang xem xét một cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm việc quản lý lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz, bên cạnh việc duy trì các biện pháp phong tỏa hiện nay.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của Mỹ, Israel và các đồng minh, về thực chất tạo ra một lệnh phong tỏa đối với tuyến vận tải biển quan trọng, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, khiến giá năng lượng tăng mạnh. Tehran cũng đã bắt đầu rải thủy lôi tại khu vực này, làm phức tạp thêm các nỗ lực có thể nhằm mở lại tuyến đường này trong tương lai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng “tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thể quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”.