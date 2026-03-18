Mới: Bộ Công an đề xuất phạt tới 30 triệu đồng người tạo ra thông tin bịa đặt, sai sự thật

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh mạng đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm; Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với cá nhân là 1,5 tỷ đồng, đối với tổ chức là 3 tỷ đồng…

Với hành vi làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 8 dự thảo, mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với một trong các hành vi:

Phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Phát tán thông tin ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Làm ra thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Làm ra thông tin ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hành vi giả mạo trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân được xử lý theo Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đặc biệt, mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng để đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử, Giấy phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng từ 1-3 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện, tài khoản số; Đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tạc nhằm xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm; Công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện đã đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tạc nhằm xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Buộc cải chính thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật…