Luật sư nói về hành vi 'ra hiệu', hô 'thôi' của tổng tài ở quán cà phê tại Hà Nội: Cần xử lý nghiêm

Trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Sau lần nhắc thứ 3, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Sau đó, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát quay lại.

Theo anh Đ. (nạn nhân vụ việc), cú đấm khiến anh choáng váng, ù tai, một vùng mặt vẫn bị sưng. Nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện với gia đình và được người thân đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sự việc sau đó cũng đã được trình báo tới Công an phường Vĩnh Tuy.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra vị "Tổng tài" giơ tay trong đoạn clip có tên là T, chủ một công ty chuyên tư vấn về tài chính.

Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Người được cho là T (áo đen, đeo khẩu trang) đến quán ngỏ ý xin lỗi. Ảnh: cắt từ clip quán.

Sáng 19/9, T. đã xuất hiện tại quán cà phê T6 Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Người này gặp mẹ của nạn nhân Đ và ngỏ ý muốn xin lỗi về sự việc đã xảy ra.

Phản ứng lại lời xin lỗi này, chị X (mẹ nạn nhân Đ, cũng là chủ quán) đã xua tay và cho biết "quá muộn". Theo chị X, mọi việc nên được xử lý bằng pháp luật. Sau một hồi "cân nhắc", người thanh niên tên T đã ra về.

Liên quan đến vụ việc một người hành hung con trai chủ quán sau "cái giơ tay ra hiệu" của T vì bị nhắc nhở việc hút thuốc nơi công cộng, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh.

Theo ông Cường, hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chỉ vì nhắc nhở không được hút thuốc nơi công cộng để đảm bảo sức khỏe của mọi người, tuân thủ pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá mà người đàn ông trong clip lại sử dụng sức mạnh cơ bắp để tấn công người đã nhắc nhở là hành vi không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức của người này và hậu quả đã gây ra cho nhân viên quán cà phê và xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự. Trường hợp có thương tích xảy ra và nạn nhân có đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích thì cũng có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích do hành vi có tính chất côn đồ (nếu có tỷ lệ thương tích xảy ra).

Ngoài ra, nếu cơ quan công an xác định nhóm T có hút thuốc tại quán cà phê nói trên (quán có biển cấm hút thuốc lá), thì hành vi này cũng có thể bị xử phạt.

Cụ thể, Điều 13 Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghĩa vụ của người hút thuốc lá như sau: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

Điều 31 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá quy định xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.