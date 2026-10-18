Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Tổng thống Thụy Sĩ dạo Hồ Gươm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly tối 17/10 cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin đi dạo quanh Hồ Gươm trong tiết trời thu Hà Nội.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 17-18/10 của Tổng thống Thụy Sĩ và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly cùng vợ chồng Tổng thống Thụy Sĩ tỏ ra thích thú khi chứng kiến các nghệ sĩ đường phố vẽ ký họa tranh chân dung ven Hồ Gươm.

Các nghệ sĩ đường phố tặng Tổng thống Parmelin và phu nhân tranh chân dung của hai người.

Ông Parmelin từng đến Việt Nam vào tháng 7/2019 trên cương vị Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ.

Vợ chồng Tổng thống Thụy Sĩ bên bức tranh ký họa chân dung được các nghệ sĩ Việt Nam vẽ tặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Ngô Phương Ly cũng nhận được quà tặng là bức tranh ký họa chân dung của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và vợ chồng Tổng thống Parmelin sau đó gặp gỡ các nghệ nhân tò he trên phố đi bộ, được tặng tò he mang hình quốc kỳ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về tháp cổ Hòa Phong nằm ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng.

Tháp Hòa Phong cao 3 tầng, nằm trước cổng chùa Báo Ân ngày trước. Đây là di tích cổ duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân, ngôi chùa được xây dựng vào năm 1842 và bị người Pháp dỡ bỏ năm 1888 để lấy đất xây Bưu điện Hà Nội.

Các lãnh đạo vẫy tay chào người dân bên đường.

Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ được nâng cấp vào tháng 1/2025. Năm 2026, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Sĩ xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Thụy Sĩ cùng các phu nhân và thành viên trong đoàn chụp ảnh sau khi dạo Hồ Gươm.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Parmelin chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cao hợp tác song phương Việt Nam - Thụy Sĩ, đặc biệt là về thương mại, đầu tư, phát triển tài chính số.

Ảnh: Giang Huy