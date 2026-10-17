Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Thụy Sỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Thụy Sỹ dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin duyệt đội danh dự

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau lễ cử Quốc thiều, hai Nguyên thủ rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin tiến hành hội đàm.

Cách đây 55 năm, ngày 11/10/1971, Thụy Sỹ là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thụy Sỹ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập. Quan hệ song phương phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện Thụy Sỹ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở Trung Âu và là nhà đầu tư lớn thứ sáu của châu Âu tại Việt Nam...

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới. Thụy Sỹ không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm. Thụy Sỹ ngày càng coi trọng vai trò của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Trong tổng thể Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2024-2026, Thụy Sỹ coi trọng vị thế, vai trò và dành ưu tiên cho tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam; mong muốn thông qua Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với vị trí và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại Đông Nam Á, cùng quy mô thị trường và triển vọng tăng trưởng dài hạn, thông qua hợp tác, Thụy Sỹ có thêm cơ hội mở rộng hiện diện kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tăng cường kết nối khu vực.

Hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, kết thúc đàm phán ngày 2/7/2026 sau 14 năm thương lượng. Việc hướng tới ký kết hiệp định được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp hai bên vào các chuỗi giá trị quốc tế. Đây cũng sẽ là nền tảng để quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA, trong đó có Thụy Sỹ, phát triển sâu rộng hơn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.

Toàn cảnh lễ đón

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đồng thời là cơ hội để các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sỹ trao đổi, thống nhất các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và là thế mạnh mỗi bên như đổi mới sáng tạo, xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu, đào tạo nhân lực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề toàn cầu... qua đó triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho hợp tác song phương. Đây cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy đối ngoại trên các kênh Đảng, Nghị viện, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác nghiên cứu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Một số hình ảnh tại lễ đón: