Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris chiều nay, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau đó duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Điện Invalides chiều 10/9. Ảnh: TTXVN

Sau các nghi thức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Điện Elysee.

Hai lãnh đạo hội đàm, gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến cùng Tổng thống Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris ngày 10-12/9, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Macron và phu nhân tại Điện Elysee chiều 10/9. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Pháp trở thành Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024. Pháp là nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp năm 2025 đạt khoảng 6,3 tỷ USD, tăng trưởng tích cực so với năm 2024, theo số liệu từ Hải quan Việt Nam.

Pháp đứng thứ 16 trên 153 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 746 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 4 tỷ USD. Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Pháp còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 38,78 triệu USD.

Hai lãnh đạo gặp nhau trước khi tiến vào hội đàm. Ảnh: AFP

Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Macron khởi xướng, tổ chức ngày 9-10/9 tại Paris nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.