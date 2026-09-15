Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Thái Lan, khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua và vai trò quan trọng của Hoàng gia, đã đạt được trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là những người bạn gần gũi, cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và cùng gắn bó trong một khu vực Đông Nam Á hòa bình, năng động và giàu tiềm năng.

Tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã trở thành cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái.

Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc, mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia; thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.

Nhà vua Thái Lan phát biểu đáp từ. (Ảnh: TTXVN)

Trong phát biểu đáp từ, Nhà vua Thái Lan bày tỏ ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong phát triển đất nước và nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam; vui mừng nhận thấy nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau trong suốt thời gian qua.

Điều này tạo nên nền tảng đặc biệt quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái mạnh mẽ hơn.

Nhà vua Thái Lan nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực; đồng thời góp phần củng cố tình bang giao giữa hai quốc gia láng giềng hữu nghị - Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng vững chắc và trường tồn.