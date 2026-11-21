Theo tờ Defence, tháng 5/2026, Nga đã tiến hành vụ phóng thử thành công lần thứ hai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat. Sau vụ thử, lãnh đạo Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga tuyên bố kế hoạch đưa loại tên lửa này vào trạng thái trực chiến trước cuối năm nay.

Lễ phóng tên lửa RS-28 Sarmat, ngày 12/5/2026. Ảnh Defence

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được phân tích và công bố hôm 18/11 cho thấy, Nga có thể đã tiến hành vụ phóng thử Sarmat thành công lần thứ ba vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, một bằng chứng quan trọng để xác nhận giả thuyết này vẫn còn thiếu, Defence Express - chuyên trang quốc phòng của Ukraine bình luận ngày 20/11.

Hình ảnh vệ tinh hé lộ hoạt động bất thường tại các hầm phóng Sarmat

Địa điểm phóng tính đến ngày 13/5/2026, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Nguồn ảnh vệ tinh: IISS

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Sư đoàn Tên lửa số 62 thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, đóng quân gần thị trấn Uzhur ở Siberia, đã được lựa chọn để triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Hình ảnh vệ tinh dưới đây cho thấy tên lửa Sarmat đang được đưa vào một trong những hầm phóng của Sư đoàn 62, mang ký hiệu 13C. Quá trình này sử dụng thiết bị chuyên dụng để chuyển và nạp tên lửa, cần cẩu cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác.

Hình ảnh: Quá trình đưa tên lửa RS-28 Sarmat vào hầm phóng 13C, tháng 6/2026.

Trong một phần khác của báo cáo IISS, một hình ảnh vệ tinh khác ghi nhận hoạt động xung quanh hầm phóng số 1A. Thoạt nhìn, hình ảnh này cũng cho thấy dấu hiệu một tên lửa RS-28 Sarmat đang được đưa vào hầm phóng.

Báo cáo cho biết nhiều hoạt động khác nhau đã được quan sát xung quanh hầm phóng 1A trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026, trước khi tiếp tục xuất hiện trở lại vào tháng 10.

Chính những hoạt động chưa được giải thích này đã khiến các chuyên gia IISS đưa ra giả thuyết rằng, Nga có thể đã tiến hành vụ phóng thử thành công Sarmat lần thứ ba trong mùa thu năm nay.

Hình ảnh: Hoạt động xung quanh hầm phóng 1A, tháng 10/2026.

Chưa có bằng chứng xác nhận Nga phóng thử Sarmat lần thứ ba thành công

Theo Defense Express, nếu Nga thực sự tiến hành vụ thử Sarmat lần thứ ba thành công, chắc chắn phải có ít nhất một số dấu hiệu có thể quan sát được về vụ phóng tên lửa.

Tuy nhiên, cho đến nay, các tác giả báo cáo của IISS vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào như vậy.

Do đó, những dữ liệu hiện có mới chỉ xác nhận Nga đã tiến hành thành công hai vụ phóng thử tên lửa RS-28 Sarmat.

Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục tuyên bố chương trình phát triển loại tên lửa này đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đồng thời thúc đẩy việc đưa tên lửa vào trạng thái trực chiến.