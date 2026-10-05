Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm lễ chào cờ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Trung ương biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. Mọi lựa chọn phát triển phải hướng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2026 09:46 AM (GMT+7)