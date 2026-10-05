Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm lễ chào cờ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Trung ương biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV