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Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sự kiện: Thời sự

Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm lễ chào cờ

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm lễ chào cờ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc&nbsp;Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị&nbsp;

Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Chương trình làm việc của&nbsp;Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV&nbsp;

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 

Trung ương biểu quyết thông qua&nbsp;Chương trình làm việc của&nbsp;Hội nghị lần thứ tư&nbsp;

Trung ương biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để quyền lực, tài sản công trở thành lợi thế riêng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để quyền lực, tài sản công trở thành lợi thế riêng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. Mọi lựa chọn phát triển phải hướng...

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Theo Ngọc Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 09:46 AM (GMT+7)
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