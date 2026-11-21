Sáng 21/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước. (Ảnh: Trọng Phú)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev trước khi bước vào Hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại Hội đàm.

Các đại biểu dự Hội đàm.

Toàn cảnh Hội đàm.

Sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ, ban ngành hai nước.

Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ, ban ngành hai nước.