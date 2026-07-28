Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy năm 2026 vì những đóng góp nhằm củng cố hòa bình, hợp tác giữa các...
Theo Trường Phong - Như Ý ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 09:50 AM (GMT+7)