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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 7

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 10

Đại hội đã thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 12

Các đại biểu dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 14

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 16

Các tiết mục văn nghệ tại phần mở đầu đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy năm 2026 vì những đóng góp nhằm củng cố hòa bình, hợp tác giữa các...

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Theo Trường Phong - Như Ý ([Tên nguồn])

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-28/07/2026 09:50 AM (GMT+7)
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