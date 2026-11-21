Thanh tra tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND huyện Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với 30 trường hợp vi phạm tại khu vực “Khu biệt thự trắng”.

Theo kết luận thanh tra, việc lấn chiếm đất bắt đầu từ đầu năm 2019, khi hộ ông V.T.T. có hành vi chiếm đất quốc phòng. Phát hiện tình trạng này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Quốc phối hợp xử lý.

UBND huyện Phú Quốc sau đó ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông T.. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cũ cũng tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, rà soát, xác minh nguồn gốc đất để tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan.

Lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ biệt thự của ông T.

Tuy nhiên, quá trình xử lý phát sinh nhiều vướng mắc. Đáng chú ý, việc thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến quyết định xử phạt bị tòa án tuyên hủy do chưa đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục. Việc này kéo dài thời gian xử lý, tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm khác tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình tại khu vực.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, kết luận thanh tra xác định, cơ quan này đã tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, giao UBND thị trấn An Thới quản lý.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đang quản lý khu đất rộng 151.000m². Việc tham mưu nêu trên được xác định đã gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Đối với UBND huyện Phú Quốc (sau đó lên thành phố), cơ quan thanh tra xác định, địa phương có thời điểm thiếu kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thực hiện nhiệm vụ. Việc thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chưa chặt chẽ, dẫn đến quyết định xử phạt bị tòa án hủy, kéo dài thời gian xử lý vi phạm.

UBND thị trấn An Thới cũng bị xác định có hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng chiếm đất xây dựng công trình tại “Khu biệt thự trắng”. Năng lực chuyên môn còn hạn chế khiến việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa đảm bảo quy định.

Về nguyên nhân, Thanh tra tỉnh cho rằng, trong quá trình xử lý, tòa án ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc UBND huyện Phú Quốc phải tạm dừng thực hiện các quyết định cưỡng chế. Các đối tượng vi phạm đã lợi dụng khoảng thời gian này để đẩy nhanh việc hoàn thiện công trình.

Ngoài ra, khu vực “Khu biệt thự trắng” có lịch sử quản lý đất đai giữa quân đội và dân cư phức tạp. Năm 2021, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung phòng, chống dịch COVID-19, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, quản lý địa bàn.

Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm còn có hành vi trốn tránh, đối phó lực lượng chức năng; mua bán, tặng cho đất lấn chiếm cho nhiều người khác nhằm gây sức ép, đồng thời liên tục khiếu kiện, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Từ những hạn chế, vi phạm được chỉ ra, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, tăng cường quản lý khu đất do Nhà nước quản lý sau khi tổ chức cưỡng chế.

Đối với cá nhân, cơ quan thanh tra kiến nghị Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm 1 cá nhân; giao Sở Nội vụ kiểm điểm 3 cá nhân và Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc kiểm điểm 6 cá nhân theo thẩm quyền.