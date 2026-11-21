Ngày 21/11, theo nguồn tin của Dân Việt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên tại Đảng bộ xã Phong Thạnh gồm: Bà Nguyễn Cẩm Tú - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (trước đây), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, và ông Đỗ Minh Thắng - nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (ông Thắng hiện là đảng viên Chi bộ ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh).

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau và ông Đỗ Minh Thắng - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (trước đây) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kỷ luật cảnh cáo do "Vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Bà Tú và ông Thắng được xác định đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của hai cá nhân, tổ chức đảng và đơn vị công tác.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Tú và ông Thắng.