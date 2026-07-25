Việt Nam hướng tới quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao

Tại hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Trung ương đánh giá sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển còn chậm, trong khi thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong nước, nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng đã được ban hành, đặt ra yêu cầu mới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Trung ương cho rằng cần tạo đột phá trong đổi mới mô hình phát triển, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai đoạn 2030-2130. Nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2035 và 2045.

Tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc; là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo và trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

Việt Nam có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xây dựng xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với những thay đổi của thời đại và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Một góc trung tâm TP HCM, tháng 7/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Nhà nước quyết định giá đất, không để hình thành cơ chế nhiều giá

Tại hội nghị, Trung ương cũng thông qua Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định những quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết 18 năm 2022 về đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; khơi thông nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Việc quản lý đất đai phải bảo đảm chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Trung ương khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển và sinh tồn; yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia; tư liệu sản xuất đặc biệt và nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là đầu vào quan trọng của hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" được chuyển mạnh sang "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất". Người có đất ở bị thu hồi phải được bố trí chỗ ở với điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có nơi ở, ưu tiên quỹ đất phát triển nhà cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Trung ương thông qua quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bổ sung các hành vi vi phạm phát sinh trên không gian mạng, trong chuyển đổi số và sắp xếp bộ máy.

Quy định mới thay thế Quy định 37 năm 2021, nhằm nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đây cũng là công cụ tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nội dung mới kế thừa những quy định còn phù hợp, sửa đổi các điểm không còn phù hợp và bổ sung hành vi vi phạm mới phát sinh. Quy định được xây dựng đồng bộ với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tinh thần của Quy định là kết hợp giữa xây và chống, lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa làm trọng tâm.

Chuẩn bị sửa Điều lệ Đảng trình Đại hội 15

Trung ương đồng thời thông qua Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Quy định kế thừa những nội dung còn giá trị của Quy định 20 ban hành tháng 4/2026, đồng thời sửa đổi, bổ sung các vấn đề cần thiết để mô hình tổ chức đảng vận hành thống nhất với bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở.

Các nội dung điều chỉnh tập trung vào tên gọi, vị trí, thẩm quyền và mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình mới. Việc ban hành quy định mới là bước chuẩn bị cho quá trình sửa đổi Điều lệ Đảng, dự kiến trình Đại hội 15.

Tại hội nghị lần này, Trung ương đồng thời thông qua các nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hội nghị cũng thông qua các kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.