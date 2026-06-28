Toàn cảnh dự án gần 6.300 tỷ, rút ngắn quãng đường cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM

Những ngày cuối tháng 6, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực dự án cầu đường Bình Tiên cho thấy nhiều vị trí được giải phóng mặt bằng từ nhiều năm trước, trong khi không ít đoạn tuyến vẫn là khu dân cư đông đúc xen kẽ kênh rạch.

Sau hơn một thập kỷ chậm triển khai, công trình dự kiến sẽ khởi công vào đầu tháng 7. Theo quan sát, tại khu vực đường Bình Tiên (phường Bình Tiên), máy móc, thiết bị được tập kết, sẵn sàng phục vụ công tác thi công.

Cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,6 km, kết nối đường Phạm Văn Chí với đường Nguyễn Văn Linh, đi qua địa bàn Quận 6, Quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, nay thuộc các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường rộng từ 30 - 40m với quy mô 4 - 6 làn xe. Điểm đầu dự án nằm tại giao lộ Bình Tiên - Phạm Văn Chí. Hiện khu vực này chỉ có hai làn xe lưu thông, hai bên là nhà dân xây dựng san sát, mật độ phương tiện qua lại lớn.

Hiện nay, để di chuyển từ phường Bình Tiên sang phường Bình Đông hoặc xã Bình Hưng, người dân phải đi vòng qua cầu Chà Và với quãng đường dài hơn khoảng 4 km.

Theo thiết kế, tuyến sẽ vượt kênh Tàu Hủ và đại lộ Võ Văn Kiệt, đi dọc đường Cây Sung rồi vượt kênh Đôi. Riêng hệ thống cầu có tổng chiều dài khoảng 3,1km, bề rộng từ 16 - 30,5m.

Đây là khu vực có mật độ dân cư cao nhưng nhiều năm qua bị chia cắt bởi hệ thống kênh rạch, chưa có tuyến cầu kết nối trực tiếp nên việc đi lại giữa các khu vực còn nhiều bất tiện.

Ghi nhận tại đường Cây Sung (phường Phú Định) - đoạn dài khoảng 500 m với quy mô hai làn xe - cho thấy một dãy nhà dân đã lùi vào khoảng 10 m sau khi bàn giao mặt bằng từ nhiều năm trước để phục vụ dự án. Nhiều căn nhà vốn nằm trong hẻm nay trở thành nhà mặt tiền sau khi các hộ phía ngoài được giải tỏa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án ảnh hưởng đến 441 trường hợp, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.878 tỷ đồng.

Sinh sống trên đường Cây Sung, bà Lê Mỹ Duyên (61 tuổi) cho biết nhiều hộ dân tại đây đã bàn giao mặt bằng hơn 10 năm trước và mong dự án sớm được triển khai. "Dự án kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa thấy làm. Hy vọng công trình sớm thực hiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, không còn phải đi đường vòng", bà Duyên nói.

Tại khu vực nút giao Cây Sung - Hoài Thanh, sát kênh Đôi, dự án sẽ xây dựng một cầu nhánh kết nối với đường Hoài Thanh nhằm tăng khả năng lưu thông cho khu vực.

Ngoài tuyến chính, công trình còn đầu tư khoảng 200 m đường đầu cầu, 3,3 km đường song hành cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Trong khi đó, khu vực bờ bắc kênh Đôi tiếp giáp dự án cũng đang triển khai giải tỏa hơn 1.600 căn nhà để mở rộng đường và chỉnh trang đô thị. Khi hoàn thành, các dự án tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị.

Điểm cuối dự án nằm tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh với đường song hành quốc lộ 50, thuộc xã Bình Hưng.

Theo ghi nhận, khu vực dự kiến kết nối với đường song hành quốc lộ 50 hướng về phường Bình Đông hiện chủ yếu là vùng đầm lầy, kênh rạch, chưa hình thành tuyến giao thông hoàn chỉnh.

Khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên sẽ tạo thêm một trục giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với khu Nam và cửa ngõ miền Tây, rút ngắn quãng đường di chuyển, góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và nâng cao khả năng liên kết hạ tầng của khu vực.