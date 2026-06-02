Phá dỡ loạt công trình tại phường Hồng Hà phục vụ thi công cầu Tứ Liên

Dự án cầu Tứ Liên và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà (TP Hà Nội) được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối hai bờ sông Hồng và tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong tương lai.

Trong đó, dự án cầu Tứ Liên có tổng chiều dài khoảng 5,15km kết nối từ nút giao đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đến nút giao đường Trường Sa (xã Đông Anh).

Để phục vụ thi công đường dẫn cầu Tứ Liên, thời gian qua Phường Hồng Hà đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực ngõ 310 Nghi Tàm.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 62,51 ha. Riêng trên địa bàn phường Hồng Hà, diện tích thu hồi hơn 29 ha, liên quan đến 732 thửa đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi giữa và đất của các tổ chức.

Ghi nhận đến ngày 31/5, phần lớn các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn ở khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đã cơ bản được phá dỡ.

Phường Hồng Hà đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ thi công đường dẫn cầu Tứ Liên.

Song song đó, công tác giải phóng mặt bằng khu vực ngõ 310 Nghi Tàm để phục vụ thi công đường dẫn lên cầu cũng đang được gấp rút triển khai. Nhiều máy móc được huy động để phá dỡ, tạo mặt bằng sạch để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Lượng lớn công nhân cũng được huy động phục vụ công tác tháo dỡ công trình.

Đến nay, công tác thi công đang được các nhà thầu triển khai ở khu vực nút giao với đường Nghi Tàm và khu vực sông Hồng, sông Đuống và phía Đông Anh.

Công nhân thi công hạng mục cọc khoan nhồi làm móng cầu ở khu vực nút giao ngõ 310 với đường Nghi Tàm.

Dự án cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2027.