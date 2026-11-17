Sau một năm kể từ ngày khởi công 10/10/2025, diện mạo cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đang dần hiện rõ. Những trụ cầu chính vươn lên giữa dòng, các đốt dầm thép nặng hàng chục tấn được đưa vào vị trí, đánh dấu bước chuyển từ thi công nền móng sang lắp dựng kết cấu phía trên của dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng

Theo thông tin từ công trường, dự án đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính. Trong đó, 5 trụ cầu chính giữa sông Hồng đạt gần 100% khối lượng, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung triển khai hệ dầm và vòm thép. Những thay đổi rõ nét nhất nằm ở khu vực các nhịp cầu chính. Tại nhịp nối hai trụ TC3-TC4, nhiều đốt dầm thép dọc, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, đã được lắp dựng.

Các cấu kiện tiếp tục được tập kết, vận chuyển đến vị trí thi công theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm tính liên tục của quá trình lắp đặt.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m. Sau khi hoàn thành, mặt cầu rộng khoảng 43m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn dành cho người đi bộ. Hai bên cầu chính là hệ thống cầu dẫn có tổng chiều dài khoảng 1,2km

Nhiều trụ cầu dẫn đã hoàn thành và đang được triển khai lắp dầm; phía Long Biên, hình hài các nhịp cầu cũng dần hiện rõ.

Chủ đầu tư cho biết, trọng tâm thi công hiện nay chuyển mạnh sang kết cấu thép. Khoảng 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về các nhà máy để gia công. Công tác vận chuyển cấu kiện đến công trường và lắp dựng được tổ chức theo từng giai đoạn, hạn chế thời gian chờ, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Để triển khai đồng loạt các hạng mục, các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 máy móc, thiết bị chuyên dụng. Riêng khu vực sông Hồng có 19 sà lan cùng hệ thống cần cẩu, thiết bị phục vụ vận chuyển và lắp dựng kết cấu thép.

Hơn 26.000 tấn thép phục vụ phần cầu chính đang được gia công tại 10 nhà máy, với hàng trăm công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Tại công trường, các cần cẩu có sức nâng từ 250-500 tấn được huy động để đưa những cấu kiện nặng hàng chục tấn vào đúng vị trí thiết kế.

Tại nhịp TC6-TC7, nhà thầu đã bắt đầu lao lắp hai đốt dầm ngang đầu tiên. Mỗi đốt dài 33m, rộng 2,8m, cao từ 2,2-2,8m và nặng khoảng 60 tấn. Việc đưa các cấu kiện kích thước lớn vào vị trí đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa vận chuyển, cẩu lắp và giám sát kỹ thuật

Trong số các hạng mục đang triển khai, lắp dựng dầm và vòm thép giữa sông Hồng được xác định là công việc quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung. Tại nhịp TC3-TC4, phần dầm thép phía dưới đã được lắp đặt; nhà thầu tiếp tục triển khai các bước lắp vòm và căng kéo cáp. Một số chân vòm đầu tiên đã được đưa vào vị trí, tạo tiền đề hoàn thiện kết cấu nhịp cầu.

Các cấu kiện vòm sau khi gia công tại nhà máy được vận chuyển về bãi tập kết, rồi đưa bằng phao, sà lan đến vị trí lắp dựng. Mỗi lượt vận chuyển có khoảng 3-4 cấu kiện, được cẩu và lắp theo trình tự thi công. Theo kế hoạch của nhà thầu, phần vòm thép tại nhịp TC3-TC4 dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Đến ngày 14/11, các chân vòm đã bắt đầu được lắp đặt, nhà thầu đang tập trung nhân lực để bám sát kế hoạch.

Ở khu vực phía Hoàn Kiếm, các mũi thi công tại nhánh 4 và phần cầu dẫn cũng được triển khai với đông nhân lực. Riêng nhịp TC3-TC4 giữa sông có khoảng 60 công nhân tham gia các công việc cẩu, lắp và hàn dầm thép.

Trong khi đó, việc thi công nhịp TC4-TC5 được tổ chức theo trình tự phù hợp với yêu cầu bảo đảm giao thông thủy. Theo thông tin từ công trường, hạng mục này sẽ được triển khai sau khi hoàn thành và tháo dỡ hệ đà giáo tại nhịp TC3-TC4.

Song song với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác an toàn lao động được triển khai trên toàn công trường, đặc biệt tại các vị trí làm việc trên cao và lắp dựng dầm, vòm thép có khối lượng lớn.

Người điều khiển thiết bị, người trực tiếp lắp dựng, hàn nối các đốt dầm. Công việc nặng nhọc, đòi hỏi sự tập trung và phối hợp chặt chẽ. Nhiều tổ thợ thay ca, duy trì thi công cả ngày lẫn đêm để bám sát tiến độ.

Trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, công nhân miệt mài làm việc giữa tiếng máy móc và những chuyến sà lan chở cấu kiện thép.

Ông Phạm Đình Minh, Phó ban An toàn công trường cầu Trần Hưng Đạo, cho biết công tác an toàn được triển khai đồng bộ tại từng hạng mục. Công nhân làm việc trên cao được trang bị dây cứu sinh, lan can bảo vệ; các thiết bị cẩu vận hành với tải trọng không vượt quá 80% sức nâng tối đa. Lối đi, sàn công tác và các khoảng hở tại bệ, thân trụ đều được che chắn. Các đội thi công phía Hoàn Kiếm duy trì làm việc ngày đêm, phấn đấu bảo đảm tiến độ đến tháng 4/2027.

Không chỉ là công trình vượt sông, cầu Trần Hưng Đạo còn được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối quan trọng giữa khu vực nội đô Hà Nội với Long Biên và các khu vực phía đông thành phố

Theo thiết kế, toàn tuyến dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại khu vực ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, phía Long Biên. Công trình có hệ thống kết nối đồng bộ với 3 nút giao, góp phần tăng khả năng liên thông giữa hai bờ sông Hồng.

Điểm nhấn kiến trúc của cầu là hệ thống vòm thép với hai đường cong tiếp xúc và lặp lại, tạo hình tượng vô cực. Trên cầu chính, các dải vòm uốn cong liên tiếp qua 6 nhịp, tạo hình ảnh những làn sóng nối tiếp nhau. Thiết kế hướng đến sự giao thoa giữa Hà Nội cổ kính ở bờ tây và diện mạo hiện đại ở bờ đông sông Hồng.

Tuyến cầu đi qua khu dân cư đông đúc tại phường Hồng Hà. Theo thông tin từ công trường, khu vực này đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang được đẩy nhanh triển khai xây dựng.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện qua sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Long Biên, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông.

Sau một năm khởi công, những trụ cầu và cấu kiện thép đã tạo nên hình hài rõ nét cho công trình hơn 16.200 tỷ đồng. Việc triển khai các nhịp dầm, vòm thép trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng và an toàn, nhằm bảo đảm tiến độ của dự án giao thông trọng điểm này