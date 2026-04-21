Đường Nguyễn Cảnh Dị ở Hà Nội thi công dở dang, công trường bỏ không ngập rác

Đoạn đường dài 600 m từ cầu Sông Lừ đến cầu Định Công trên tuyến Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, Hà Nội) được triển khai cải tạo từ cuối tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2026. Trong thời gian ngắn, một nửa chiều dài tuyến đã được thảm bê tông nhựa mới giúp việc lưu thông thuận lợi hơn rõ rệt, mang lại niềm phấn khởi cho người dân khu vực.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho đến nay, phần còn lại của tuyến đường vẫn trong tình trạng thi công dang dở.

Hai bên đường ngập tràn rác thải, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Một điểm đón xe buýt rác ngập gần kín.

Trên phần đường đã được trải nhựa, nhiều miệng cống giữa đường bị nhô cao như đánh bẫy người đi đường.

Các cửa ga thu nước cũng cao hơn mặt đường khiến nước mưa không thể thoát, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng.

Trong khi đó, nửa tuyến chưa hoàn thiện vẫn ngổn ngang đất đá, mặt đường lầy lội, nhưng trên công trường không có bóng công nhân hay phương tiện thi công.

Mặt đường mấp mô

Tràn ngập trạc thải xây dựng đổ trộm.

Trạc thải xây dựng kéo dài hàng trăm m bên phía phần đường chưa cải tạo.

Đoạn 600 m từ cầu Sông Lừ đến cầu Định Công thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng. Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng mà còn góp phần đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận. Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường sẽ khắc phục tình trạng bụi bặm vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa vốn kéo dài nhiều năm.

Những người dân hằng ngày qua lại và sinh sông trên đoạn tuyến này bày tỏ mong muốn dự án sớm thi công trở lại đảm bảo tiến độ, chất lượng và vệ sinh môi trường.

Tuyến Nguyễn Cảnh Dị có tổng chiều dài khoảng 1,3 km, mặt cắt rộng từ 20–30 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu vực phía Bắc hồ Linh Đàm), điểm cuối giao với phố Định Công. Đây được đánh giá là tuyến giao thông có vai trò quan trọng kết nối trực tiếp các khu đô thị Định Công, Đại Kim và Linh Đàm, góp phần giảm tải cho các trục đường thường xuyên ùn tắc như Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, Lê Trọng Tấn và Trường Chinh, đặc biệt vào giờ cao điểm.