Cấm xe qua cầu Long Biên trong 2 tháng, người dân di chuyển thế nào?

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ, cầu Long Biên sẽ bị cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều. Thời gian cấm bắt đầu từ 9h ngày 28/3 và kéo dài đến hết ngày 27/5 (tổng cộng 60 ngày).

Trong thời gian rào chắn thi công, các phương tiện xe máy và xe thô sơ có nhu cầu đi qua sông Hồng sẽ được phân luồng chuyển hướng sang cầu Chương Dương. Cụ thể:

Hướng đi từ Long Biên 1, Long Biên 2 sẽ di chuyển dọc đường Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Yên Phụ, Hàng Đậu di chuyển qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu và đi lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Trần Quang Khải, Đê 401 đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu để qua cầu Chương Dương.

Cầu Long Biên hiện tại. Ảnh: Lộc Liên.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ đặc cách cho phép xe đạp được lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương trong thời gian này. Sở Xây dựng cũng cho biết, sẽ theo dõi sát sao phương án phân luồng để kịp thời điều chỉnh nếu có bất cập.

Trước đó, cuối năm 2025 Sở Xây dựng cũng đã cấm xe qua phần đường bộ cầu Long Biên 61 ngày để thực hiện sửa chữa các hư hỏng trên cầu. Thời gian cấm xe thực hiện từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025 (61 ngày).

Song song với việc sửa chữa cầu Long Biên, UBND TP. Hà Nội và Bộ Xây dựng đang khẩn trương lập phương án bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm cho thành phố Hà Nội quản lý.

Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là từng bước dừng toàn bộ hoạt động khai thác chạy tàu trên tuyến nội đô Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm, đồng thời Hà Nội cũng kiến nghị không chạy tàu khách qua khu vực "phố cà phê đường tàu" để chỉnh trang đô thị.

Dự kiến, việc dừng hẳn tàu hàng và giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn tuyến này sẽ phải hoàn thành trước ngày 1/7. Để bù đắp năng lực vận tải, tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Bắc Hồng - Văn Điển) sẽ được nâng cấp làm tuyến thay thế. Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội đã thống nhất phân chia trách nhiệm rõ ràng.

Hà Nội sẽ tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm sau khi giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn tuyến Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm.

Trong đó, Bộ Xây dựng cấp kinh phí sửa chữa, cải tạo gần 39km kiến trúc tầng trên của tuyến Bắc Hồng - Văn Điển, đồng thời nâng cấp hệ thống tín hiệu và các hạng mục phục vụ hành khách tại các ga Hà Đông, Phú Diễn, Kim Nỗ, Gia Lâm.

Còn TP. Hà Nội chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành lang an toàn, xây dựng bãi hàng tạm thời tại ga Hà Đông, đầu tư điểm trung chuyển và đặc biệt là tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm.

Cả hai cơ quan đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ các công việc này trước tháng 7 năm nay. Theo lộ trình, sau khi hoàn thành vai trò thay thế, tuyến Bắc Hồng - Văn Điển sẽ được bàn giao lại cho Hà Nội trong giai đoạn 2031-2035 để chính thức đầu tư xây dựng tuyến metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi).