UBND các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang công khai và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Quy hoạch Phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14).

Đối tượng lấy ý kiến là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn liên quan.

Hình thức công khai là niêm yết tại trụ sở UBND các phường, xã (gồm hồ sơ và mẫu phiếu lấy ý kiến) đăng tải trên Trang thông tin điện tử của phường, xã. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/11 đến ngày 7/12/2026.

28 nhà ga metro ưu tiên triển khai. Ảnh chụp màn hình.

Theo tờ trình của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập áp dụng cho 5 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) đã khởi công ngày 22/6/2026 gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng chiều dài mạng lưới khoảng 294 km. Các tuyến này được định hướng đi ngầm là chủ yếu, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Trong đó cơ quan chuyên môn đề xuất 28 nhà ga ưu tiên triển khai, chia thành 18 nhà ga ưu tiên lần 1 và 10 nhà ga ưu tiên bổ sung lần 2.

Cụ thể, tuyến số 1 có 5 ga ưu tiên tại khu vực sân vận động Vinfast (xã Thường Tín), xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh và Thư Lâm. Tuyến số 2 bố trí 6 ga tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương. Tuyến số 10 có 2 ga tại phường Từ Liên và khu vực phường Khương Đình - Phương Liệt, trong khi tuyến số 14 gồm 3 ga đặt tại phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Một số đoạn ga metro đi qua khu vực trung tâm Hà Nội

Chiếm số lượng lớn nhất là tuyến số 8 với 12 nhà ga ưu tiên trải dài theo hướng Đông - Tây. Trên địa bàn Hà Nội, tuyến có 5 ga đặt tại các xã Hòa Lạc, Thạch Thất, Dương Hòa, Gia Lâm, Thuận An và phường Vĩnh Hưng. Phần tuyến kéo dài kết nối vùng Thủ đô bố trí 5 ga tại tỉnh Bắc Ninh cùng 2 ga tại tỉnh Hưng Yên (xã Phụng Công và Nghĩa Trụ).

Theo MRB, việc hoàn thiện và phê duyệt hồ sơ tỷ lệ 1/500 của 28 nhà ga ưu tiên nhằm làm cơ sở pháp lý cắm mốc giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ khởi công đồng loạt toàn mạng lưới trong năm 2026.

Trước đó, ngày 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14.

Hợp đồng được ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu FIDIC có điều chỉnh phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Theo đó, nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đồng bộ từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình.

5 tuyến metro có tổng chiều dài khoảng 253,5 km, cùng hệ thống depot phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu. Tuyến số 8 dài nhất, khoảng 64 km, tiếp đến là tuyến số 2, khoảng 60 km.