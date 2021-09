Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 17/9

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM sau 71 ngày giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg là 317.713 trường hợp.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 23:07 17/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.506 663.232 16.602 212 1 TP.HCM +5.972 326.795 12.803 166 2 Bình Dương +4.013 173.086 1.552 28 3 Đồng Nai +345 38.081 422 0 4 Long An +273 29.843 361 2 5 Kiên Giang +180 3.929 31 0 6 Tiền Giang +118 12.760 344 2 7 Tây Ninh +114 6.998 114 2 8 An Giang +106 3.091 32 0 9 Quảng Ngãi +52 1.073 0 0 10 Cần Thơ +50 5.016 89 1 11 Quảng Bình +37 1.387 1 0 12 Đồng Tháp +35 8.036 248 4 13 Khánh Hòa +35 7.458 96 1 14 Bình Phước +21 1.091 6 0 15 Bình Thuận +18 2.944 45 1 16 Hà Nội +15 4.118 53 0 17 Bạc Liêu +14 331 0 0 18 Ninh Thuận +13 795 8 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +12 3.974 40 1 20 Quảng Trị +12 150 1 0 21 Hậu Giang +11 481 2 0 22 Phú Yên +10 2.927 34 0 23 Bình Định +9 985 11 1 24 Nghệ An +9 1.802 13 0 25 Đà Nẵng +8 4.854 61 2 26 Sóc Trăng +6 1.015 24 0 27 Cà Mau +3 271 4 1 28 Vĩnh Long +3 2.132 58 0 29 Thanh Hóa +3 419 2 0 30 Thừa Thiên Huế +3 790 11 0 31 Lâm Đồng +3 272 0 0 32 Gia Lai +1 535 2 0 33 Bến Tre +1 1.857 67 0 34 Quảng Nam +1 586 5 0 35 Hải Dương 0 167 1 0 36 Điện Biên 0 61 0 0 37 Phú Thọ 0 22 0 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Hà Nam 0 77 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Thái Nguyên 0 15 0 0 49 Bắc Giang 0 5.822 14 0 50 Hưng Yên 0 293 1 0 51 Bắc Ninh 0 1.892 14 0 52 Trà Vinh 0 1.433 16 0 53 Sơn La 0 251 0 0 54 Đắk Nông 0 496 0 0 55 Đắk Lắk 0 1.502 7 0 56 Hà Tĩnh 0 446 4 0 57 Ninh Bình 0 79 0 0 58 Lào Cai 0 103 0 0 59 Kon Tum 0 27 0 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 17/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 33.087.984 Số mũi tiêm hôm qua 712.517

Trong 24 giờ qua (tính từ 17h ngày 16/9 đến 17h ngày 17/9), TP.HCM đã báo cáo thêm 5.972 ca nhiễm COVID-19 (F0) lên Hệ thống Quản lý ca bệnh COVID-19 Quốc gia. Con số này cao hơn 235 ca so với hôm qua (ngày 16/9) và là ngày tăng thứ 2 liên tiếp.

Số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày không biến động nhiều so với trước. Cụ thể, ngày 17/9, TP.HCM ghi nhận 166 trường hợp tử vong, tăng 6 trường hợp so với hôm qua. Cùng ngày, đã có thêm 3.287 2.507 bệnh nhân COVID-19 xuất viện tại thành phố này, tăng 780 trường hợp so với hôm qua.

Như vậy, sau 71 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo nhiều đợt kéo dài (từ ngày 9/7 tới ngày 16/9), tổng cộng 317.731 F0 đã được phát hiện tại TP.HCM.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, giảm trong 71 ngày qua tại TP.HCM.

Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 16/9/2021 là 8.563.863. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.693.404, mũi 2 là 1.870.459; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 992.614.

Kể từ hôm qua (ngày 16/9), TP.HCM đã bước vào giai đoạn giãn cách mới tới ngày 30/9, cùng với việc tiếp tục thí điểm trạng thái "bình thường mới" tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ - các địa phương đạt kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện, Công an TP.HCM đã cấp bổ sung trên 15.000 giấy đi đường xuống cho công an địa phương để cấp cho một số cá nhân, doanh nghiệp được hoạt động trở lại. Đồng thời yêu cầu công an địa phương phải tham mưu cho UBND có hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp được phép hoạt động và phải trực xuyên suốt, bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật để giải quyết trong ngày thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân.

Sắp tới, TP.HCM sẽ dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ; bảo vệ, mở rộng vùng xanh và mở lại các hoạt động trong vùng xanh, dần phục hồi các hoạt động kinh tế. Phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng bảo đảm nhà máy xanh, nơi cư trú xanh, công nhân xanh cũng đang được bàn kỹ.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại TP.HCM trở về tỉnh. Dự kiến có 236 người được tiếp nhận và đón tại bến xe Miền Đông cũ (số 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) và về quê Ninh Thuận bằng 12 xe giường nằm.

Theo HCDC, tiêm phủ vắc-xin là một trong những chìa khóa quan trọng để khôi phục trạng thái bình thường mới và phát triển kinh tế. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 để tăng tỉ lệ bao phủ vắc-xin mũi 1, và tiến dần đến bao phủ mũi 2.

"Người dân hãy theo dõi thông tin tổ chức tiêm chủng trên địa bàn quận, huyện, phường, xã và đồng ý tiêm ngay khi đến lượt. Đồng thời khi đã được tiêm vắc-xin, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh", HCDC khuyến cáo.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-tphcm-ngay-17/9-c2a15656.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-tphcm-ngay-17/9-c2a15656.html