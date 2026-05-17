Tin vui: 9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 8% từ 1/7

Theo Nghị định, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Nghị định áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026, gồm 9 nhóm đối tượng.

Cụ thể, nhóm được điều chỉnh bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH lên 8% từ 1/7/2026.

Ngoài ra còn có cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các quy định trước đây của Chính phủ; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ dành cho lao động hết tuổi lao động, công nhân cao su già yếu thôi việc.

Nghị định cũng áp dụng với quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoặc làm nhiệm vụ quốc tế sau năm 1975 đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người hưởng trợ cấp theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Đáng chú ý, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thêm đối với người có mức hưởng thấp, đã nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp trước ngày 1/1/1995.

Theo đó, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được điều chỉnh bổ sung. Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Đối với người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Nghị định nêu rõ, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính các lần điều chỉnh tiếp theo.