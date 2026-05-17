Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng kiểm điểm trách nhiệm do chậm ban hành văn bản

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

Văn bản nêu rõ Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tuy nhiên, đến nay một số bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần trực tiếp trao đổi, thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

Về phía Bộ Tư pháp, cơ quan này được yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ vào chiều thứ Hai hàng tuần.