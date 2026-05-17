Vì sao Tổng Giám đốc BH Media, ca sĩ Quang Lập bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan.

Bị can Nguyễn Hải Bình (bên trái, phía trên) và 5 bị can khác tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Các vụ án bị khởi tố gồm vụ xảy ra tại BH Media với bị can Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA), Tổng Giám đốc BH Media; vụ án xảy ra tại Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Trong vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Ngoài ra, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn có 2 bị can bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, cùng giữ vai trò giám đốc công ty. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời có bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm này.

Theo cơ quan điều tra, Công ty BH Media do bị can Nguyễn Hải Bình (Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam) là người đại diện pháp luật, đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức đêm nhạc. Sau đó, các bên thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên các kênh YouTube mà chưa được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Diệp Văn Lập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hải Bình thừa nhận đến thời điểm làm việc, công ty chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền tác giả và có hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong vụ việc này, bị can Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, được xác định là người vận hành Trung tâm Giọng ca để đời, hoạt động từ năm 2017. Trung tâm này tổ chức biểu diễn, ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát nhiều ca khúc, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm, ghi hình khác nhau. Các sản phẩm này tiếp tục được ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên YouTube.

Cơ quan chức năng cho rằng bị can Diệp Văn Lập phải có trách nhiệm xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và trả phí trước khi khai thác các tác phẩm.

Ca sĩ Quang Lập sau đó thừa nhận sai phạm và cho biết sẽ khắc phục hậu quả.

Với Công ty TNHH Mây Sài Gòn, 2 giám đốc Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy được xác định đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi chương trình diễn ra, công ty ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, chỉnh sửa, sao chép thành nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau rồi thông qua BH Media để đăng tải lên YouTube.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền BH Media và những người liên quan hưởng lợi từ hành vi xâm phạm bản quyền là khoảng 6 tỉ đồng. BH Media sau đó chi trả cho các đối tác theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hưởng lợi hàng tỉđồng.