Bảng lương công chức từ 1/7

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:

Chuyên gia cao cấp

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 8,80 22.264.000 2 9,40 23.782.000 3 10,00 25.300.000

A3 - Nhóm 1 (A3.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 6,20 15.686.000 2 6,56 16.596.800 3 6,92 17.507.600 4 7,28 18.418.400 5 7,64 19.329.200 6 8,00 20.240.000

A3 - Nhóm 2 (A3.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 5,75 14.547.500 2 6,11 15.458.300 3 6,47 16.369.100 4 6,83 17.279.900 5 7,19 18.190.700 6 7,55 19.101.500

A2 - Nhóm 1 (A2.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 4,40 11.132.000 2 4,74 11.992.200 3 5,08 12.852.400 4 5,42 13.712.600 5 5,76 14.572.800 6 6,10 15.433.000 7 6,44 16.293.200 8 6,78 17.153.400

A2 - Nhóm 2 (A2.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 4,00 10.120.000 2 4,34 10.980.200 3 4,68 11.840.400 4 5,02 12.700.600 5 5,36 13.560.800 6 5,70 14.421.000 7 6,04 15.281.200 8 6,38 16.141.400

A1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,34 5.920.200 2 2,67 6.755.100 3 3,00 7.590.000 4 3,33 8.424.900 5 3,66 9.259.800 6 3,99 10.094.700 7 4,32 10.929.600 8 4,65 11.764.500 9 4,98 12.599.400

A0

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,10 5.313.000 2 2,41 6.097.300 3 2,72 6.881.600 4 3,03 7.665.900 5 3,34 8.450.200 6 3,65 9.234.500 7 3,96 10.018.800 8 4,27 10.803.100 9 4,58 11.587.400 10 4,89 12.371.700

B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,86 4.705.800 2 2,06 5.211.800 3 2,26 5.717.800 4 2,46 6.223.800 5 2,66 6.729.800 6 2,86 7.235.800 7 3,06 7.741.800 8 3,26 8.247.800 9 3,46 8.753.800 10 3,66 9.259.800 11 3,86 9.765.800 12 4,06 10.271.800

C - Nhóm 1 (C1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,65 4.174.500 2 1,83 4.629.900 3 2,01 5.085.300 4 2,19 5.540.700 5 2,37 5.996.100 6 2,55 6.451.500 7 2,73 6.906.900 8 2,91 7.362.300 9 3,09 7.817.700 10 3,27 8.273.100 11 3,45 8.728.500 12 3,63 9.183.900

C - Nhóm 2 (C2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 1,50 3.795.000 2 1,68 4.250.400 3 1,86 4.705.800 4 2,04 5.161.200 5 2,22 5.616.600 6 2,40 6.072.000 7 2,58 6.527.400 8 2,76 6.982.800 9 2,94 7.438.200 10 3,12 7.893.600 11 3,30 8.349.000 12 3,48 8.804.400

C - Nhóm 3 (C3)