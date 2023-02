Tin tức 24h qua: Nguyên nhân ban đầu vụ hai vợ chồng tử vong trong buồng ngủ, trên người có nhiều vết đâm

Nguyên nhân ban đầu vụ hai vợ chồng tử vong trong buồng ngủ, trên người có nhiều vết đâm

Khoảng 18h16 ngày 31/1, Công an phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 2 vợ chồng chủ nhà tử vong ở một căn nhà trên phố Phùng Khắc Khoan.

Qua xác minh, bước đầu xác định hai nạn nhân gồm người chồng sinh năm 1965, người vợ sinh năm 1964 tử vong trên buồng ngủ tầng 2, trên người có nhiều vết đâm. Thời điểm phát hiện vụ việc, căn nhà đang được khoá trái.

Khu vực căn nhà nơi xảy ra sự việc

Ngày 1/2, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án mạng này. Bước đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn ghen tuông, người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Tiền nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V Hà Nội được ăn chia từ trên xuống dưới

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì cho biết đã khởi tố, tạm giam Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V; Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền, đều là Phó giám đốc trung tâm này, để điều tra tội nhận hối lộ. Cùng tội danh, cảnh sát khởi tố, tạm giam 10 đăng kiểm viên của trung tâm trên.

Bị can Lê Văn Ngân, Giám đốc trung tâm 29-01V. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, để được đăng kiểm nhanh, chủ ô tô khi đến làm thủ tục tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V thường để 100.000-200.000 đồng trong xe. Ai không chủ động, các đăng kiểm viên sẽ "gợi ý". Khi phát hiện lỗi của xe, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa thêm tiền để được "cho qua". Nếu chủ phương tiện không đưa tiền, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa về sửa chữa, khi nào đạt thì quay lại. Việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định chỉ áp dụng ở các giai đoạn thủ công, không can thiệp vào hệ thống.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm 29-01V kiểm định khoảng 60-70 ô tô, số tiền thu lợi bất chính 6-8 triệu đồng. Tiền nhận hối lộ, lãnh đạo trung tâm và nhân viên sẽ chia theo tỉ lệ thỏa thuận, ăn chia từ trên xuống dưới, trong đó giám đốc hưởng nhiều nhất.

Truy thăng quân hàm Thiếu tá cho phi công Su-22 hy sinh

Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với phi công Trần Ngọc Duy - Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, hy sinh vào ngày 31/1, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Theo đó, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy, từ cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá.

Lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tại Yên Bái, sáng 1/2.

Cùng với đó, Quân chủng Phòng không - Không quân làm các thủ tục đề nghị xét công nhận liệt sĩ; đề nghị Bộ Quốc phòng xét, đề nghị Nhà nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với phi công Trần Ngọc Duy.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút cùng ngày, trong lúc hạ cánh tại khu vực sân bay ở Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và anh đã hy sinh.

Hà Nội đặt mục tiêu xóa bỏ nốt 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023, nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm.

Theo kế hoạch này, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không phát sinh điểm mới. Cụ thể, các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội gồm: Ngã ba Ngọc Hồi – Liên Ninh (xã Ngọc Hồi – Liên Ninh); đường Kim Giang, đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm (xã Thanh Liệt); tuyến đường Cầu Bươu – Phan Trọng Tuệ (xã Tân Triều – Tả Thanh Oai - Thanh Liệt – Vĩnh Quỳnh – Thị trấn Văn Điển) đều thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, với các loại hình gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage…

Cùng với đó duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa. Tổ chức kiểm tra 2.951 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; các cơ sở có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm phải kiểm tra ít nhất một lần.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguyen-nhan-ban-au-vu-hai-vo-chong-tu-vong-trong-buon...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguyen-nhan-ban-au-vu-hai-vo-chong-tu-vong-trong-buong-ngu-tren-nguoi-co-nhieu-vet-am-a591883.html