Tin tức 24h qua: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được chỉ định tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Trước đó, ngày 5/1/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó 2 ngày, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với ông Đinh Văn Nơi.

Bị phạt 25 triệu vì đăng hình bé gái 5 tuổi ăn trộm vòng tay lên Facebook

Cuối tháng 11/2022, một bé gái năm tuổi vào shop bán phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và lấy một vòng tay cao su giá khoảng 10.000 đồng. Sau phát hiện điều này, chủ shop Nguyễn Thị Th đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội. Chủ shop còn đăng video lên Facebook về bé gái, trong video do quá lo sợ cô bé này đã bật khóc.

Bà Th đăng hình ảnh bé gái năm tuổi lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ màn hình

Khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã tìm đến shop thời trang và đón cháu bé về nhà.

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã được chia sẻ chóng mặt, với hàng ngàn bình luận. Đa số cộng đồng mạng lên án gay gắt hành vi đăng ảnh bé gái không chịu che mặt của chủ shop và cho rằng chiếc vòng tay không có giá trị nhưng chủ shop đã đăng hình ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý cháu bé về sau.

Bà Th cho biết rất hối hận về việc làm bộc phát của mình. Bà lý giải, khi thấy bé đi một mình và hỏi gì cũng im lặng, kèm với việc lấy đồ nên đã đăng ảnh bé lên nhằm cho người nhà thấy để đến đón bé về cũng như gia đình sẽ dạy dỗ bé.

Ngày 12/1/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt bà Th số tiền 25 triệu đồng.

Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Tuân

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1970) - Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam về tội nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhóm đối tượng gồm Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến - đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D, là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang và Trương Ngọc Tân - là nhân viên đăng kiểm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật

Từ ngày 10 đến 12/01/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 25. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 24 về tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm một số tổ chức đảng, đảng viên; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-thieu-tuong-inh-van-noi-tham-gia-ban-thuong-vu-tinh-u...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-thieu-tuong-inh-van-noi-tham-gia-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-ninh-a589953.html