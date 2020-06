Tin tức 24h qua: Bị xã mời lên làm việc vì... tự ý đặt biển cảnh báo giao thông

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Bị xã mời lên làm việc vì... tự ý đặt biển cảnh báo giao thông; Sau 17 ngày điều trị, sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giờ ra sao?... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bị xã mời lên làm việc vì... tự ý đặt biển cảnh báo giao thông

Ngày 25-6, theo phản ánh của ông Phạm Thành Thật (ngụ ấp Phấn Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), con lộ bê tông 1,5m về trụ sở sinh hoạt ấp do làm lâu năm nên bị xuống cấp.

Với mục đích thông báo cho người tham gia giao thông biết để đảm bảo an toàn, ông Thật đã đặt biển cảnh báo với nội dung: "Chú ý: chạy chậm, lộ nhỏ, lộ bể, lộ ngập".

Đoạn đường nơi ông Thật đặt biển cảnh báo

Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, UBND xã Thạnh Phú đã có giấy mời ông Thật đến trụ sở xã để làm việc. Nội dung giấy mời nêu rõ: "Trao đổi một số nội dung có liên quan đến việc lắp đặt biển chú ý: Chạy chậm, lộ nhỏ, lộ bể, lộ ngập trên tuyến quốc lộ 1A đến trụ sở sinh hoạt ấp… "

Hóa đơn tiền điện từ 71 nghìn tăng vọt lên 13 triệu đồng vì... rò rỉ đường dây

Theo phản ánh của chị H.V. (ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), giữa năm 2019 chị thuê nhà của chị Phùng Thị Phượng (phường Kỳ Phương).

Từ đó đến nay, hàng tháng hoá đơn tiền điện của gia đình chị dao động từ vài chục nghìn lên đến hơn 100.000 đồng.

Thế nhưng trong tháng 6, hoá đơn tiền điện của gia đình chị V. bỗng tăng vọt gấp 190 lần so với tháng 5. Từ 71 nghìn đồng trong tháng 5 lên tới 13,5 triệu đồng ở tháng 6.

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng lên trên 13 triệu, tăng gấp 190 lần.

Ngày 16/6, khi nhân viên đến ghi tiền điện thấy số công tơ tăng bất thường và sau đó thì ngắt điện cho đến nay. Việc không có điện trong gần 10 ngày đã khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Văn Tạnh, Giám đốc HTX Tiền Phương (đơn vị cung cấp điện) cho biết, đơn vị đã kiểm tra và xác định nguyên nhân là do rò rỉ đường dây. Cũng theo ông Tạnh, gia đình chị V. đang bị ngắt điện. Việc này, thứ nhất là để kiểm tra lại đường dây và nguyên nhân thứ 2 là do người nhà không hợp tác với HTX để nộp tiền điện.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói về đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông

Chiều 24/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại Hà Nội, trong đó có dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đây không phải là dự án thương mại bình thường, mà là dự án có sử dụng vốn của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước, do đó nếu kéo dài sẽ gây bất lợi cho cả hai phía. Đại sứ khẳng định sẽ đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì tiếp ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Người lao động

Tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Hà Nội mong muốn có thể phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Tổng thầu Trung Quốc để thúc đẩy tiến độ, đưa dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sớm đi vào hoạt động, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Sau 17 ngày điều trị, sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giờ ra sao?

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé Nguyễn Văn An đã nhập viện được 17 ngày. Kết quả siêu âm lại cho thấy, hiện đáy phổi của bé lại bị đông đặc, gây giảm thể tích phổi, dẫn đến giảm khả năng thông khí của phổi. Trường hợp xấu hơn, các tổ chức viêm ở vùng phổi đông đặc bị vỡ ra thì có thể dẫn đến các vấn đề rất phức tạp. Do bé An bị nhiễm khuẩn máu, nên vi khuẩn có thể di chuyển trong hệ mạch để tấn công vào bất kì cơ quan nào.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, được thở máy. (Ảnh: Hải Yến).

Chi phí điều trị cho bệnh nhi hoàn toàn do bảo hiểm y tế chi trả, những chi phí ngoài bảo hiểm BV Xanh Pôn sẽ hỗ trợ hoàn toàn. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga khoảng 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C. Khi phát hiện, trên người cháu bé không được mặc quần áo và bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

Đến ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã điều tra, làm rõ P.T.T. (SN 1989, quê ở Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là mẹ cháu bé đã bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

